Brza cesta Solin – Klis zatvara se dvije noći zaredom: Evo kada i kuda će se prometovati

Brza cesta Solin – Klis privremeno će se zatvoriti za sav promet u noćnim satima, i to u dva termina tijekom nadolazećeg tjedna.

Prvo zatvaranje predviđeno je u noći s ponedjeljka na utorak, 2. na 3. studenoga, dok će drugo uslijediti u noći s utorka na srijedu, 3. na 4. studenoga.

U oba slučaja promet će biti obustavljen od 22 sata navečer do 5 sati ujutro.

Obilazak starom kliškom cestom

Razlog privremene obustave prometa su radovi na brzoj cesti.

Za vrijeme zatvaranja vozači će moći koristiti županijsku cestu ŽC6253, poznatiju kao stara kliška cesta, koja će služiti kao obilazni pravac između Solina i Klisa.

Vozačima se preporučuje da na vrijeme planiraju putovanja, osobito ako ovom dionicom prometuju tijekom kasnih večernjih ili ranih jutarnjih sati.

Podsjetimo, brza cesta bit će zatvorena samo tijekom navedenih noćnih termina, od 22 do 5 sati, dok je za obilazak predviđena stara kliška cesta.