Brza cesta od TTTS-a do Stare Podstrane čeka izvođača: Rok za ponude produljen za više od mjesec dana

Hrvatske su ceste produljile rok za dostavu ponuda za drugu fazu brze ceste od TTTS-a do Stare Podstrane, procijenjenu na gotovo 150 milijuna eura bez PDV-a. Umjesto prvotnog roka 14. srpnja, ponuditelji sada imaju vremena do 19. kolovoza, piše Portal.hr.

Ova se prometnica gradi jer je postojeća Jadranska magistrala od Stobreča do Omiša jedina cestovna veza između Splita i južnih priobalnih naselja, a prolazi kroz gusto izgrađena mjesta bez nogostupa, autobusnih ugibališta i pravilnih raskrižja. Nije ju moguće proširiti jer su kuće i zgrade izgrađene do samog ruba kolnika, pa se nova cesta vodi potpuno novim koridorom kroz brdovito zaleđe iznad obale.

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Natječaj je raspisan 10. travnja, no u tri mjeseca od objave dokumentacija je dva puta izmijenjena. Najmanje tri zainteresirana ponuditelja zatražila su produljenje roka jer je projekt prevelik i prekompleksan da bi u zadanom roku pripremili kvalitetnu ponudu.

Natječaj obuhvaća nešto više od pet kilometara četverotračne brze ceste s dva tunela, mostom dugim 556 metara iznad rijeke Žrnovnice i četiri vijadukta, ali i gotovo četiri kilometra pristupnih cesta te 2,2 kilometra zamjenskih lokalnih prometnica. Rok izvođenja radova je 42 mjeseca, a pri odabiru ponude cijena nosi 80 posto bodova, dok preostalih 20 posto ovisi o duljini jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka. U dokumentaciji je kao okvirni datum početka radova naveden 15. rujna, no s obzirom na to da se ponude otvaraju tek 19. kolovoza, realno je očekivati da će radovi početi nešto kasnije. Ravnatelj Hrvatskih cesta Ivica Budimir ranije je rekao da do kraja godine očekuje imati izvođača i sve dozvole za početak radova.