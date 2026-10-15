Bryan Cranston slomljen zbog smrti televizijskog sina: "Stalno se pitam jesam li mogao nešto promijeniti..."

Glumac Bryan Cranston emotivnom se porukom oprostio od RJ-a Mittea, koji je u kultnoj seriji „Breaking Bad” glumio njegova sina Waltera Whitea Jr. Mitte je preminuo u 34. godini, a Cranston je priznao da ga je vijest duboko pogodila. Posebno ga boli činjenica da su se nedavno dopisivali i dogovarali zajednički susret.

Smrt američkog glumca RJ-a Mittea potresla je njegove kolege i obožavatelje, a među onima koji su mu uputili posljednji pozdrav našao se i Bryan Cranston, zvijezda nagrađivane serije „Breaking Bad”.

Cranston, koji je u seriji utjelovio Waltera Whitea, podijelio je osobnu i potresnu poruku posvećenu mladom glumcu kojeg je godinama doživljavao kao člana svoje televizijske obitelji.

„Večeras ovo pišem u dubokom očaju. RJ Mitte, moj dragi sin iz 'Breaking Bada', preminuo je”, započeo je Cranston svoju objavu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Bryan Cranston (@bryancranston)

Upoznali su se kada je RJ imao samo 14 godina

Cranston se prisjetio prvog susreta s Mitteom, koji je bio tek tinejdžer kada je dobio ulogu Waltera Whitea Jr.

Imao je samo 14 godina, a pred njim je bio zahtjevan zadatak – postati dio glumačke postave televizijske serije koja će poslije ostvariti golem svjetski uspjeh.

Prema Cranstonovim riječima, mladi je glumac od samog početka pokazivao iznimnu predanost poslu.

Iako je živio s cerebralnom paralizom, nije dopuštao da ga zdravstveni izazovi spriječe u ostvarivanju profesionalnih ciljeva.

Cranston je posebno istaknuo njegovu odlučnost, energiju i spremnost da odgovori na zahtjevan raspored snimanja.

Prisjetio se i kako su mu on i Anna Gunn, koja je u seriji glumila njegovu majku Skyler White, često davali savjete.

RJ ih je uglavnom pažljivo slušao, ali bi ih, kao i svaki tinejdžer, ponekad nestašno zanemario kako bi neke životne lekcije naučio na vlastitim pogreškama.

Za Cranstonovu televizijsku obitelj bio je mnogo više od mladog glumca koji je dobio veliku priliku.

Bio je dječak koji je odrastao pred njihovim očima.

„Gledali smo kako izrasta u izvrsnog glumca”

Cranston se osvrnuo i na početke snimanja serije u veljači 2007. godine.

Priznao je da je Mitte tada još bio neiskusan, ali je iz epizode u epizodu napredovao.

Tijekom godina postao je sve sigurniji pred kamerama, razvijajući glumačke sposobnosti koje su mu poslije omogućile nastavak karijere i izvan „Breaking Bada”.

No Cranston nije istaknuo samo njegov profesionalni uspjeh.

Posebno se osvrnuo na Mitteovu predanost borbi za prava osoba s invaliditetom.

Nakon što je stekao popularnost zahvaljujući seriji, RJ je svoju prepoznatljivost iskoristio kako bi zagovarao veću zastupljenost glumaca s invaliditetom i podupirao humanitarne inicijative.

Bio je aktivan i u organizacijama koje pružaju pomoć osobama s invaliditetom, nastojeći vlastitim primjerom pokazati koliko je važno stvarati jednake mogućnosti za sve.

Cranston je poručio da je njegovom smrću izgubljen velik talent, ali i čovjek koji je mogao još mnogo toga pružiti drugima.

Dopisivali su se samo nekoliko tjedana prije smrti

Najemotivniji dio Cranstonove objave odnosio se na njihov posljednji kontakt.

Otkrio je da su se on i Mitte dopisivali samo nekoliko tjedana prije tragedije te pokušavali pronaći termin za zajednički ručak.

Susret se, nažalost, nikada nije dogodio.

Cranston je priznao da ga ta činjenica posebno muči.

Pitao se bi li njihov razgovor mogao nešto promijeniti, ali je istodobno naglasio da na to pitanje nikada neće dobiti odgovor.

Vijest da si je Mitte, prema navodima njegovih predstavnika, oduzeo život dodatno ga je potresla.

U svojoj objavi postavio je kratko, ali bolno pitanje: „Zašto?”

Njegove riječi odražavaju tugu i nevjericu nakon gubitka osobe s kojom je dijelio godine rada, prijateljstva i zajedničkih uspomena.

„Volio sam ga. Nedostajat ćeš mi, sine”

Cranston je naglasio da njegov odnos s Mitteom nije završio posljednjom epizodom „Breaking Bada”.

Ostali su povezani i nakon što je serija završila, a zajedničke uspomene i prijateljstvo nastavili su živjeti daleko od televizijskih kamera.

U završnom dijelu oproštaja poručio je da je RJ-a volio te da je iskreno uživao u vremenu koje su provodili zajedno, kako tijekom snimanja tako i u godinama koje su uslijedile.

Svoju je poruku završio riječima koje su posebno dirnule obožavatelje serije:

„Nedostajat ćeš mi, sine.”

Uputio važan apel svima koji se bore sa suicidalnim mislima

Cranston nije želio da njegova objava ostane samo osobni oproštaj.

Iskoristio je priliku kako bi pozvao sve koji razmišljaju o samoubojstvu da potraže pomoć i podršku.

Uputio ih je na američku kriznu liniju 988 Suicide & Crisis Lifeline, naglasivši da nada postoji čak i u trenucima kada se čini da izlaza nema.

Njegova poruka tako je, uz oproštaj od prijatelja i kolege, postala i poziv na otvoreniji razgovor o mentalnom zdravlju te važnosti pravodobnog traženja stručne pomoći.

RJ Mitte ostat će zapamćen po ulozi Waltera Whitea Jr., ali i po svojem angažmanu za osobe s invaliditetom.

Za Bryana Cranstona, međutim, ostat će prije svega mladić kojeg je upoznao kao četrnaestogodišnjaka, gledao kako odrasta i zavolio kao vlastitog televizijskog sina.

Ako se suočavate s depresijom, osjećajem beznađa ili suicidalnim mislima, razgovarajte s osobom od povjerenja ili potražite stručnu pomoć. U Splitu se možete obratiti Klinici za psihijatriju KBC-a Split ili svojem liječniku obiteljske medicine. Ako ste u neposrednoj opasnosti ili imate namjeru ozlijediti sebe, odmah nazovite 112 ili 194 ili se javite najbližoj hitnoj medicinskoj službi. Niste sami. Pomoć postoji i dostupna je.