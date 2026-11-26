Prijedlog novog europskog proračuna za razdoblje 2028. do 2034., koji je prošlog vikenda predstavio predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, nije baš najbolje odjeknuo u Europskom parlamentu.

Iako je rezao relativno malo, puno manje nego što su očekivale razvijene članice EU-a, 204 milijarde eura u odnosu na prošlogodišnji prijedlog Europske komisije, raspoloženje u predstavničko tijelu EU-a je takvo da je ipak otišao predaleko, piše Novi list.

Suprotno očekivanjima

– Prijedlog predsjednika Europskog vijeća jednostavno nije prihvatljiv za Europski parlament i ne vjerujem da u ovakvom obliku može dobiti potrebnu većinu od 360 zastupnika. Europa ne može deklaratorno imati sve veće ambicije, uz nedovoljno sredstava za sigurnost, konkurentnost i koheziju, odnosno za nastavak smanjenje razvojnih razlika između država članica, što je za Hrvatsku posebno važno, istaknuo je eurozastupnk Karlo Ressler (HDZ), ujedno i izvjestitelj Europskog parlamenta za Uredbu o takozvanom mega fondu koja će odrediti pravila korištenja gotovo polovine dugoročnog proračuna EU kroz nacionalne omotnice država članica.

Riječ je o propisu koji donosi fundamentalne promjene u način korištenja europskih fondova, a od objave prijedloga Europske komisije u srpnju 2025. pokazao se kao politički najdelikatniji dio paketa.

Eurozastupnik SDP-a Tonino Picula smatra da je »očito da postoji jedna tendencija koja je suprotna očekivanjima Europskog parlamenta«.

– To je tendencija da proračun postaje sve manji i manji. Dolaze prijedlozi sa raznih strana, neovisno je li riječ o irskom Predsjedništvu ili predsjedniku Europskog vijeća ili Komisije. Pa smo sada na 204 milijarde manjem proračunu u odnosu na prijedlog Europske komisije iz srpnja prošle godine. To je u potpunoj suprotnosti od trenda da se EU prije svega bolje financira i da sačuva tekovine po kojima je imala svoju atraktivnost. Prije svega to su kohezijska fondovi i poljoprivredna omotnica, koje najviše crpe novije članice, naglasio je Picula.

U sličnom tonu govori i eurozastupnik Možemo! Gordan Bosanac koji naglašava da je Europski parlament očekivao znatno ambiciozniji proračun.

– Costa predlaže da se dugoročni proračun EU-a smanji za 204 milijarde eura, za deset posto, u odnosu na prijedlog Komisije. To iznosi manje od jedan posto bruto nacionalnog dohotka Unije, što bi značilo da je ovo najmanji proračun od 2000. godine, baš u trenutku kad od EU-a očekujemo da preuzme više obveza. Parlament traži znatno ambiciozniji proračun. Europa mora ojačati svoje obrambene kapacitete, ali trenutni prijedlog proračuna povećava pritisak da se ta ulaganja financiraju iz kohezijskih sredstava. Na to ne pristajem. U Hrvatskoj tim novcem obnavljamo škole, ulažemo u zdravstvo i poboljšavamo javni prijevoz. Ako oslabimo ta ulaganja, produbit ćemo nejednakosti i pojačati osjećaj napuštenosti u sredinama koje već godinama čekaju na investicije. Ulaganje u koheziju ujedno je zalog za našu zajedničku sigurnost i otpornost, rekao je Bosanac.

Dodao je daje Hrvatska Vlada »potvrdila da ćemo u idućih sedam godina znatno više uplaćivati u europski proračun«.

– Ako se istodobno reže kohezija, ugrožavamo mogućnost da ostanemo u plusu i nastavimo ulagati u svoje regije. Zato nam je važno da stope sufinanciranja ostanu što više, a gradovi dobiju zajamčenu ulogu u izradi partnerskih planova i pristup izravnom financiranju. Pozdravljam pet novih izvora vlastitih sredstava EU-a. Njima trebamo povećati proračun kako bismo mogli financirati nove prioritete bez rezanja ulaganja u regije naglasio je Bosanac.

Neprihvatljivo

Picula smatra da je jako mala vjerojatnost da bi novi proračun mogao biti usvojen do kraja ove godine.

– Nervoza raste zato što su europske institucije sebi zadale jedan, po meni, teško ostvarljiv cilj. Nemoguće je da se o proračunu od 2028. do 2034. odluči u roku od mjesec i nešto dana. Imamo božićnu stanku već negdje od 15. prosinca. Samo par tjedana traje razdoblje za dogovor o središnjem mjestu za funkcioniranje EU-a. U nekoliko tjedana treba riješiti dileme koje su se razvijale od dana kada je formiran ovaj tekući proračun, rekao je Picula.

Dodao je da su, kada je u pitanju protivljenje smanjenu proračuna, zastupnici » poprilično na istoj strani«.

– Izvjestitelj Parlamenta u pregovorima oko proračuna je Ziegfried Muresan. Neovisno tome što je on član EPP-a on, ali i mi ostali u Parlamentu smatramo da se ne može od EU-a tražiti da bude atraktivna građanima i uvjerljiva na vanjskopolitičkoj razini ako se reže, recimo, stavka Global Europe. Ili ako se reže kohezija. To je za nas neprihvatljivo, naglasio je Picula.