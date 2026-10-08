Brutalno pretučen student iz Dalmacije, građanka sve vidjela s balkona. Sve se dogodilo - zbog tetovaže

Četiri i pol mjeseca od stravičnog premlaćivanja studenta Hrvatskog vojnog učilišta na zagrebačkoj Knežiji, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je podignulo optužnicu protiv petorice mladića od kojih su dvojica maloljetnika. Tereti ih se za pokušaj teškog ubojstva mladića iz Dalmacije koji je, prema njihovim zaključcima, pripadao "krivoj" navijačkoj skupini nakon što su, kako smo još ranije objavili, uočili njegovu tetovažu na ruci.

Prema optužbi, dvojica mlađih punoljetnika starih 20 godina te njihov 36-godišnji prijatelj uz podršku 16-godišnjaka i 17-godišnjaka su krajem svibnja ove godine, smatra tužiteljstvo na osnovu prikupljenih dokaza i obavljenih razgovora, motivirani mržnjom i netrpeljivošću prema žrtvi jer pripada drugoj navijačkoj skupini, studenta na prijevaru izveli na parkiralište u blizini kluba gdje su prethodno bili, piše Jutarnji list.

Cilj im je bio jedan, tvrde, a taj je da oštećenog ubiju kako bi se domogli nepripadne imovinske koristi. Snažno su ga izudarali rukama i nogama po glavi i po tijelu pa je mladić pao na tlo i ostao u nesvijesti. Na kraju je završio u bolnici u teškom stanju, a policija je punih 40 dana od tog napada tragala za prvim počiniteljima. Odmah su uhićena dvojica i pritvorena te se otada nalaze iza rešetaka remetinečkog zatvora, a ubrzo su otkriveni i ostali.

"Dođi, imamo cigarete"

U optužnici pristigloj na Županijski sud u Zagrebu, tužiteljstvo je predložilo da se punoljetne osumnjičene ne pušta iz pritvora jer smatraju da i dalje u njihovu slučaju postoji opasnost od ponavljanja djela. A u odnosu na dvojicu maloljetnih počinitelja tužiteljstvo je predložilo, sukladno Zakonu o sudovima za mladež, izricanje maloljetničkih sankcija.

Brutalne scene, podsjetimo, odvijale su se 27. svibnja oko 2.30 sati na parkiralištu Horvaćanske kod Selske ceste nakon susreta osumnjičenih i oštećenog u klubu Zags. Student Vojnog učilišta upitao je tijekom boravka u klubu osumnjičene bi li mu mogli dati nekoliko cigareta.

"Ajde, dođi van, imamo ti cigarete za dati", odgovorili su žrtvi osumnjičeni nakon što su proučili "nepoželjnu" klupsku tetovažu koju je imao na vidljivom mjestu. Nije pritom ni slutio što će uslijediti. Osumnjičeni su otišli na parkiralište Horvaćanske gdje im se vrlo brzo, u dobroj vjeri, pridružio student rodom iz Dalmacije. Petorica napadača su ga potom odlučila napasti. Tukli su ga rukama i nogama po cijelom tijelu, a najviše po glavi i rebrima. Nanijeli su mu brojne masnice i slomili kosti lica i nosa.

Napadači navodno zaposleni u gradskim tvrtkama

Takvog onemoćalog ostavili su ga ležati na pločniku te se udaljili. Međutim, vrlo brzo su se odlučili nakratko vratiti na mjesto zločina, i to samo s jednim ciljem - da pretučenog budućeg vojnika i pokradu. Uzeli su mu novčanik sa 100 eura, vojnu iskaznicu, a iz džepa mu izvukli mobitel, piše Jutarnji list.

Važnu ulogu u potrazi za počiniteljima imala je i jedna građanka koja se u kobnom trenutku nalazila na balkonu dok su se ispred zgrade u neposrednoj blizini na brutalan način huligani iživljavali nad žrtvom.

Jesu li u inkriminiranom razdoblju osumnjičeni bili pod utjecajem alkohola ili nekog opojnog sredstva, može se samo nagađati s obzirom na protek vremena od događaja do uhićenja. A nakon što su uhićeni, jedan od osumnjičenih je čak tvrdio da nije uopće bio na mjestu zločina, a neki od njih su, navodno, u vrijeme napada bili zaposleni u gradskim tvrtkama.