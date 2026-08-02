Brutalni napad u Dalmaciji: Nakon tučnjave ispred noćnog kluba bocom krenuo na muškarca koji ih je pokušao razdvojiti

Državljanin Ukrajine (30) završio je u istražnom zatvoru nakon što ga se sumnjiči za nanošenje teške tjelesne ozljede i pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede u dva odvojena incidenta u Zadru.

Prema sumnjama nadležnih tijela, 30-godišnjak je 18. srpnja fizički napao jednog muškarca kojem je zadao više snažnih udaraca u glavu, pri čemu je oštećeni zadobio teške tjelesne ozljede.

Tereti ga se i za drugi događaj koji se dogodio 29. srpnja ispred jednog noćnog kluba u Zadru. Nakon tučnjave u kojoj je sudjelovao, osumnjičeni je, prema navodima istrage, staklenom bocom nasrnuo na drugog muškarca koji je pokušavao razdvojiti sukobljene osobe i spriječiti daljnji fizički obračun.

Nakon kriminalističkog istraživanja 30-godišnjak je ispitan u Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru, a potom je priveden sucu istrage Županijskog suda u Zadru.

Sud mu je odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana zbog opasnosti od bijega te mogućnosti ponavljanja kaznenih djela.