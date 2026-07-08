Brutalan napad u Sesvetama: Maloljetnik pretukao 33-godišnjaka

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad maloljetnikom kojeg sumnjiči za nasilničko ponašanje nakon napada na 33-godišnjeg stranog državljanina u Sesvetama.

Incident se dogodio u ponedjeljak oko 16.30 sati na šljunčanom putu. Prema navodima Policijske uprave zagrebačke, maloljetnik je najprije udario muškarca šakom u lice, a nakon što je oštećeni pao na tlo, nastavio ga je udarati te ga nogom pogodio u leđa.

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Napadnuti 33-godišnjak, koji u Hrvatskoj ima reguliran boravišni status, pritom je zadobio lakše tjelesne ozljede.

Po završetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je, uz kaznenu prijavu za nasilničko ponašanje, u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku. O slučaju je obaviješteno dežurno Općinsko kazneno državno odvjetništvo za mladež u Zagrebu, a policija će izvijestiti i nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Iz Policijske uprave zagrebačke ističu kako se radi o maloljetniku koji je već ranije evidentiran zbog kaznenih djela te je policija protiv njega u više navrata podnosila kaznene prijave.