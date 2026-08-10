Brutalan napad u centru Beograda: Maloljetnice nožem napale 18-godišnjakinju

Prava drama dogodila se u ponedjeljak, nešto nakon ponoći, u samom središtu Beograda. U Ulici braće Krsmanović napadnuta je i nožem ozlijeđena 18-godišnjakinja. Prema informacijama Telegrafa, napale su je dvije djevojke koje su nakon napada pobjegle s mjesta događaja.

Policija je ubrzo pokrenula potragu te, uz suradnju kriminalističke policije, uspjela identificirati osumnjičene.

Posebno je šokirala njihova dob. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nasilničkog ponašanja uhićena je 15-godišnja djevojka. Po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu ispitana je u prisutnosti roditelja.

Druga sudionica napada ima samo 13 godina. Budući da prema zakonu zbog svoje dobi nije kazneno odgovorna, s njom će razgovor biti obavljen u prisutnosti roditelja, dok je slučaj predan Centru za socijalni rad.

Nakon napada djevojke su, prema navodima Telegrafa, pokušale ukloniti tragove. Nož kojim je 18-godišnjakinja ozlijeđena navodno su polomile i odbacile na području Starog grada. Policija ga je pronašla i izuzela kao dokaz u istrazi, javlja Telegraf.