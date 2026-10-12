Brutalan napad ispred ugostiteljskog objekta: Trojicu stranaca tukli rukama i nogama, jedan teško ozlijeđen

U Velikoj Gorici dogodio se težak fizički napad u kojem su ozlijeđena trojica estonskih državljana. Jedan od njih zadobio je teške tjelesne ozljede, a policija traga za napadačima.

Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka, u nedjelju, 11. listopada, oko 0.45 sati u Zagrebačkoj ulici u Velikoj Gorici, ispred ugostiteljskog objekta, nekoliko zasad nepoznatih počinitelja fizički je napalo trojicu estonskih državljana u dobi od 28, 46 i 48 godina, koji se nalaze na privremenom boravku u Hrvatskoj.

Napadači su ih više puta udarali rukama i nogama po glavi i tijelu.

Jedan muškarac teško ozlijeđen

Ozlijeđenim muškarcima liječnička pomoć pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Utvrđeno je da je 48-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede, dok su 28-godišnjak i 46-godišnjak lakše ozlijeđeni.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti napada i identificirala počinitelje.