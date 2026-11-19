Hrvatsko planinarsko društvo Mosor nakon kratke pauze ponovno pokreće popularni ciklus „Sridom u Mosora”. Splićane očekuju tri zanimljiva susreta – od putopisnog predavanja Bruna Šimleše, preko tradicionalnog buvljaka planinarske opreme, pa sve do velikog božićnog druženja u klubu Vanilla.

Hrvatsko planinarsko društvo Mosor najavilo je povratak svojeg ciklusa predavanja i aktivnosti „Sridom u Mosora”, koji će tijekom idućih tjedana okupiti ljubitelje planina, putovanja i dobrog društva.

Prvi susret na rasporedu je u srijedu, 25. studenoga, u 19 sati, kada će gostovati poznati hrvatski putopisac i pisac Bruno Šimleša. Nakon toga slijede Mosorov buvljak planinarske opreme i tradicionalni božićni party.

Bruno Šimleša o 135 dana i 4.482 kilometra dugoj avanturi

Prvi gost obnovljenog ciklusa bit će Bruno Šimleša, koji će predstaviti svoju knjigu „U srcu divljine” i posjetitelje povesti na putovanje od Meksika do Kanade.

Riječ je o iznimnom pothvatu tijekom kojeg je Šimleša u 135 dana prepješačio čak 4.482 kilometra, prolazeći kroz pustinje, planine i divljinu.

No, kako ističu iz HPD-a Mosor, njegova priča nije samo putopis. Ona govori o izdržljivosti, suočavanju sa strahovima, pomicanju vlastitih granica i hrabrosti potrebnoj za ostvarivanje snova.

Šimleša je svoju avanturu već predstavio na Mosor Film Festivalu u rujnu, a oni koji su tada propustili poslušati njegovo iskustvo sada će imati novu priliku.

„Dođite, poslušajte, inspirirajte se i provedite ugodnu večer u dobrom društvu. Tko zna, možda vas upravo ova priča potakne na neku novu avanturu!”, poručuju iz HPD-a Mosor.

Imate višak planinarske opreme? Stiže tradicionalni buvljak

Tjedan dana poslije, u srijedu, 2. prosinca, od 19 do 21 sat održat će se tradicionalni Mosorov buvljak planinarske opreme.

Bit će to prilika za sve koji imaju jakne koje više ne nose, gojzerice koje su im postale premale ili ruksake koje žele zamijeniti.

Jednako su dobrodošli i oni koji tek ulaze u svijet planinarenja te traže kvalitetnu opremu po pristupačnijim cijenama.

Cilj buvljaka nije samo razmjena ili prodaja opreme, nego i druženje te razmjena iskustava među planinarima.

„Ponesite svoju opremu, pronađite nešto novo i navratite na druženje. Svi ste dobrodošli!”, pozivaju organizatori.

Mosorov božićni party u klubu Vanilla

Treći najavljeni susret održat će se u srijedu, 9. prosinca, kada će se članovi i prijatelji HPD-a Mosor iz društvenih prostorija preseliti u klub Vanilla na tradicionalni Mosorov božićni party.

Umjesto planinarskih cipela i ruksaka, u prvom će planu biti pjesma, ples i dobro raspoloženje.

Bit će to prilika da članovi društva zajedno proslave još jednu uspješnu godinu, prisjete se zajedničkih uspona i druženja te učvrste prijateljstva nastala na planinarskim stazama.

Iz Mosora poručuju da posebnog pravila odijevanja nema – važni su samo osmijeh i želja za druženjem.

Članove također pozivaju da, prema svojim mogućnostima, pridonesu zajedničkom stolu domaćim slatkim ili slanim delicijama, a dobrodošlo je i piće.

„Mosor nisu samo planine, staze i vrhovi”

Iz HPD-a Mosor nadaju se velikom odazivu na sva tri događanja te naglašavaju da upravo ovakvi susreti pokazuju koliko je važna društvena strana planinarstva.

„Veselimo se svakom susretu i nadamo se da ćete nam se pridružiti u što većem broju. Jer Mosor nisu samo planine, staze i vrhovi – Mosor su prije svega ljudi i prijateljstva koja zajedno stvaramo”, zaključuju iz društva.

Raspored događanja:

Srijeda, 25. studenoga, u 19 sati – Bruno Šimleša predstavlja knjigu „U srcu divljine”

Srijeda, 2. prosinca, od 19 do 21 sat – Mosorov buvljak planinarske opreme

Srijeda, 9. prosinca – Tradicionalni Mosorov božićni party u klubu Vanilla