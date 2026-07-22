Brunch uz rivu, degustacijske večere i Wine & Gourmet događanja, restoran 7 Seas ovog ljeta donosi pregršt razloga za rezervaciju stola

Ljeto na Korčuli tradicionalno donosi sve ono zbog čega se otoku iznova vraćamo – duge večeri uz more, stolove oko kojih se okupljaju obitelj i prijatelji te čaše vina nastale u vrijednim rukama korčulanskih vinara. I dok je Korčula već godinama omiljena adresa posjetitelja iz cijelog svijeta, sve je više razloga da njezine gastronomske adrese ovog ljeta iznova otkrivaju i sami otočani te stanovnici okolnih mjesta.

U takav se ritam i ove sezone prirodno uklapa 7 Seas restoran, smješten u sklopu Aminess Younique Korčula Heritage Hotela, gdje se tijekom ljeta isprepliću opušteni brunch susreti, degustacijske večere, Aminess Wine & Gourmet Nights posvećene vrhunskoj gastronomiji i otočnim vinskim pričama, a njegova su vrata otvorena svakoga dana od 7 do 23 sata, dok četvrtkom radi od 9 do 23 sata.

Mediteran na tanjuru s potpisom chefa Matije Bogdana

Restoran nosi potpis chefa Matije Bogdana, koji je iskustvo stjecao u renomiranim europskim restoranima, od Londona i Pariza do Antwerpena. Danas ga prenosi na jelovnik inspiriran Mediteranom i lokalnim namirnicama, s posebnim naglaskom na okuse Korčule i juga Dalmacije.

Ljetna jutra u 7 Seasu rezervirana su za brunch, koji je posljednjih godina postao nezaobilazan dio gastronomske ponude. Na jelovniku se nalaze jela poput kajgane s lisičarkama i umakom od sira Veli Jože, club sendviča s piletinom, jajima i sirom Runolist te domaće granole sa šumskim voćem i jogurtom. Uz pogled na more, brunch se lako pretvori u produženi susret s prijateljima ili obitelji.

Večernji meni inspiriran otokom i Jadranom

Večernji sati donose drukčije iskustvo. Među jelima koja se ističu na aktualnom jelovniku nalaze se škampi s fermentiranim komoračem i kremom od škampa, Žrnovski makaruni s otočkom janjetinom i Pelješkim plavcem te steak od jadranske plavoperajne tune. Za kraj slijedi i autorska interpretacija rožate, jednog od najprepoznatljivijih dalmatinskih deserata. Gostima koji žele upoznati restoran kroz cjelovito gastronomsko iskustvo namijenjen je degustacijski meni od šest do osam sljedova. Kroz pažljivo osmišljeni slijed jela predstavljaju se sezonske namirnice, jadranski plodovi mora i okusi juga Dalmacije uz vinske pratnje.

Aminess Wine & Gourmet Nights okuplja ljubitelje gastronomije

Poseban dio ljetnog programa čine Aminess Wine & Gourmet Nights, serijal večera koje tijekom sezone okupljaju renomirane chefove, vinare i ljubitelje gastronomije. Svako izdanje donosi poseban meni u više sljedova, kreiran posebno za tu prigodu, uz pažljivo odabrane vinske etikete.

Ovogodišnja korčulanska izdanja predvode chef Matija Bogdan, te gostujući pastry chef Bojana Bukvić i chef Hrvoje Zirojević, koji je jedan od najpoznatijih hrvatskih chefova čiji kulinarski rukopis spaja mediteransku tradiciju i suvremene tehnike. Večeri su na rasporedu 24. srpnja, 28. kolovoza i 18. rujna, a rezervacije su moguće ovdje.

U programu sudjeluju i lokalni vinari, među kojima je i korčulanska vinarija čija vina na najbolji način predstavljaju bogatstvo otočnih sorti i tradiciju vinarstva ovog kraja.

Od jutarnjih bruncheva uz more do večeri posvećenih vrhunskoj gastronomiji i vinima, 7 Seas tijekom ljeta postaje mjesto za ona druženja koja se ne planiraju prema satu, već prema dobrom društvu, hrani i atmosferi koja Korčulu čini jednom od najposebnijih jadranskih destinacija. Za domaće goste to je ujedno prilika da bez odlaska s otoka dožive iskustva kakva se traže u poznatim gastronomskim destinacijama diljem Jadrana, ali i šire.