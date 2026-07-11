Brozović pred transferom karijere?

Real Madrid je pokazao interes za Marcela Brozovića (33), koji je odnedavno slobodan igrač nakon završetka suradnje sa saudijskim Al Nassrom. Prema informacijama stručnjaka za transfere Sache Tavolierija, iz "kraljevskog kluba" već je uspostavljen prvi kontakt s predstavnicima hrvatskog veznjaka kako bi se ispitala njegova situacija i namjere za budućnost, piše španjolsko izdanje američkog sportskog medija Sports Illustrated.

Zasad nema službenih pregovora, no klub procjenjuje mogućnosti koje donosi iskusni veznjak. Glavna prednost cijele operacije leži u činjenici da bi Brozović stigao kao slobodan igrač, što znači da Real Madrid ne bi morao platiti odštetu. Mogućnost da se momčadi doda igrač njegova iskustva bez troškova transfera čini se vrlo privlačnom upravi kluba, dodaje se u tekstu.

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Igrač po Mourinhovom ukusu

S 33 godine Brozović ne predstavlja uobičajeno ulaganje u mladost kakvo karakterizira velike europske klubove, ali njegova ga karijera čini zanimljivom opcijom koja bi donijela ravnotežu i iskustvo, prenosi Index.

Njegov stil igre uklopio bi se u specifične potrebe Reala pod vodstvom trenera Joséa Mourinha, koji traži igrača sposobnog kontrolirati ritam utakmice i ponuditi rješenja u najzahtjevnijim situacijama, ističe se. Transfer Brozovića već je odobrio Mourinho, povratnik na Realovoj klupi, koji je poznat po tome da cijeni taktički odgovorne igrače.

Najveće pitanje oko mogućeg transfera odnosi se na njegovu prilagodbu na ritam elitnog europskog nogometa nakon iskustva u saudijskoj ligi. Iako uživa veliki ugled, hrvatski veznjak morat će pokazati da može zadržati visoki intenzitet koji zahtijevaju natjecanja poput španjolskog prvenstva i Lige prvaka. U tekstu se zaključuje da bi transfer bio trenutačno rješenje, uz mali financijski rizik.

Bio je najplaćeniji hrvatski sportaš

Brozović je karijeru započeo u Hrvatskom dragovoljcu, iz kojeg je otišao u Lokomotivu. Zahvaljujući sjajnim nastupima za Dinamo, Inter ga je 2016. doveo za pet milijuna eura, a u narednim godinama postao je jedan od najboljih igrača milanskog kluba.

U sedam godina upisao je 330 nastupa, 31 gol i 43 asistencije za Inter, s kojim je osvojio pet trofeja. Al-Nassr ga je doveo ljeti 2023. godine za 15.7 milijuna eura, čime je postao jedna od prvih nogometnih zvijezda koja je otišla u saudijski nogomet privučena velikim plaćama.

Prema neslužbenim informacijama, zarađivao je 25 milijuna eura po sezoni i time bio najplaćeniji hrvatski sportaš. U tri godine sakupio je 124 nastupa, osam golova i 23 asistencije te osvojio saudijsko prvenstvo, igrajući s Cristianom Ronaldom.

Godinama je bio i jedan od najvažnijih reprezentativaca Hrvatske, s kojom je osvojio srebro i broncu na svjetskim prvenstvima. U dresu nacionalne momčadi ima 99 nastupa i sedam golova.