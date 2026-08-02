BRONČANI JUNACI STIGLI KUĆI Split i Mornar dočekali Roka i Gorana!

Veslački klub Mornar dočekao je svoje europske brončane veslače Roka Boškovića i Gorana Mahmutovića, koji su se u Split vratili nakon velikog uspjeha ostvarenog na Europskom prvenstvu u talijanskom Vareseu.

"Dočekali smo naše brončane! Roko i Gorane, dobro nam došli doma! Bravo momci, Split i Mornar su ponosni na vas", poručili su iz splitskog kluba uz fotografije slavljeničkog dočeka.

Bronca izborena u dramatičnoj završnici

Bošković i Mahmutović brončanu su medalju osvojili kao članovi hrvatskog četverca na pariće, zajedno s Damirom Martinom i Ivanom Talajom. Hrvatska posada u finalu je kroz cilj prošla s vremenom 5:40.40, svega 24 stotinke ispred četvrtoplasirane Rumunjske. Europsko zlato pripalo je Njemačkoj, dok je srebrnu medalju osvojila Poljska.

Poseban ponos za splitski Mornar

Veliki rezultat hrvatske reprezentacije poseban je razlog za slavlje u Mornaru, čija su dvojica članova sudjelovala u osvajanju još jedne europske medalje za hrvatsko veslanje. Po povratku u Split dočekali su ih članovi i prijatelji kluba, koji nisu skrivali ponos zbog uspjeha ostvarenog u konkurenciji najboljih europskih veslačkih posada.