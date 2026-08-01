Bronca za hrvatski četverac na Europskom prvenstvu u Vareseu, među osvajačima i dvojica veslača Mornara

Hrvatski četverac na parice osvojio je brončanu medalju na Europskom prvenstvu u veslanju za seniore, koje je danas završeno u talijanskom Vareseu.

Do trećeg mjesta stigla je posada u sastavu Damir Martin, Ivan Talaja, Roko Bošković i Goran Mahmutović. Poseban razlog za zadovoljstvo ima splitski VK Mornar, čiji su članovi Bošković i Mahmutović dali značajan doprinos osvajanju europske bronce.

Brončana medalja na Europskom prvenstvu potvrda je kvalitete hrvatskog četverca na parice te odlična najava nastavka sezone i budućih međunarodnih nastupa hrvatskih veslača.