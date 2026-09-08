Brojni vjernici okupili se u Vepricu na uočnicu Male Gospe: "Nitko od nas nije nebitan"

Brojni vjernici i hodočasnici okupili su se u Svetištu Majke Božje Lurdske u Vepricu na uočnicu blagdana Male Gospe. Središnje euharistijsko slavlje predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, uz koncelebraciju više od četrdeset svećenika, objavila je Splitsko-makarska nadbiskupija.

Misnom slavlju prethodili su križni put i molitva krunice, a nakon mise održana je tradicionalna procesija oko Svetišta.

"Svako dijete nosi neponovljivu sliku Božju"

Govoreći o otajstvu Marijina rođenja, nadbiskup Križić Malu Gospu nazvao je "blagdanom tihe, ali snažne nade". U propovijedi je posebno istaknuo vrijednost svakoga novog života.

"Nitko od nas nije nebitan, nije slučajnost, nije 'višak'. Svako dijete nosi neponovljivu sliku Božju", poručio je nadbiskup.

Procesija je završila pred Gospinom špiljom pjesmom "Sred te se pećine" i molitvom Anđeo Gospodnji.

Upravitelj Svetišta don Mijo Šurlin zahvalio je svima koji su pridonijeli organizaciji i dostojanstvenoj proslavi Male Gospe, kao i Bogu za milosti koje su vjernici primili po Gospinu zagovoru.

Nadbiskup je potom blagoslovio nabožne predmete te okupljenima poželio da im Bog, po Marijinu zagovoru, udijeli sve što im je potrebno za dušu i tijelo.