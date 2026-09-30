Brojni vjernici okupili se kod sv. Jere na Marjanu: „Današnjoj civilizaciji nedostaje pustinja“

Svečanim misnim slavljem u crkvi sv. Jere na Marjanu Župa sv. Križa iz Veloga Varoša u srijedu je svečano zaključila „Dane svetog Jeronima“, posvećene zaštitniku Dalmacije, Splitsko-dalmatinske županije, studenata, profesora i prevoditelja. Manifestacija se ove godine održavala od 27. do 30. rujna.

Obilježavanje je započelo jutarnjom misom u 10 sati, koju je predvodio župnik dr. sc. don Mihael Prović. Poslijepodnevni program počeo je u 15 sati, kada je za brojne vjernike bio organiziran autobusni prijevoz sa stajališta Sv. Frane na obali.

Prije središnjeg bogoslužja vjernici su imali priliku razgledati špilju sv. Jere, a u 15.30 sati u dvorištu crkve održana je molitva krunice te je pružena prilika za ispovijed.

Središnje svečano misno slavlje u 16 sati predvodio je profesor s Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Splitu, dr. sc. don Josip Dukić.

Sveti Jeronim kao trajna inspiracija

U svom obraćanju i izjavi povodom blagdana don Josip Dukić naglasio je važnost lika i djela svetog Jeronima za današnje vrijeme. Istaknuo je kako je sv. Jere, koji je boravio u glavnim središtima prostranoga kršćanskog svijeta poput Rima, Jeruzalema, Carigrada i Antijohije, ključan preokret doživio upravo povlačenjem u Halkidsku pustinju.

„Sveti Jere je nadahnuće svima nama. Njegov život bio je popraćen raznim borbama, kao što je i naš danas. On je pokazao da čovjek, kad se povuče u pustinju i u samoga sebe, zapravo onda svijet promatra drugim očima. Ne da ga odbacuje, nego mu pristupa s drugim predznakom“, poručio je don Josip Dukić.

Osvrnuvši se na prirodni i duhovni ambijent Marjana, Dukić je naglasio da su crkva, špilja i pustinja na marjanskim stijenama dar kojim su Splićani kroz povijest oplemenili svoj grad te pružili priliku za nasljedovanje Jeronimova načina života.

Izazovi suvremenog društva i obrazovanja

Komentirajući razlike između nekadašnjeg i današnjeg vremena, dr. Dukić upozorio je na probleme moderne zapadne civilizacije.

„Današnjoj civilizaciji nedostaje 'pustinja'. Puno toga se utrošilo u beton, u visoke zgrade i u podilaženje lagodnom načinu života. No, vjerujem da će ova civilizacija, bez obzira u kako velikim gradovima živjeli, uvijek iznjedriti velike ljude koji će znati izgraditi svoju unutarnju pustinju i urediti odnos sa zajednicom“, istaknuo je.

Poseban naglasak stavio je na položaj mladih i ulogu obrazovnih institucija. Povodom obilježavanja blagdana spomenuo je i kako je Centar „Don Frane Bulić“ KBF-a u Splitu prije tjedan dana objavio prijevod Jeronimova djela „O slavnim muževima“ (De viris illustribus).

Upozorio je na opasnosti brzog tempa života i manipulacije kojima su mladi danas izloženi pod krinkom slobode:

„Mladi ljudi danas nisu drugačiji nego u starom ili srednjem vijeku, ali me brine velika mogućnost manipulacije. Djeci se podilazi i brže nego ikada postaju potrošačka skupina. Najveći uspjeh fakulteta – kako crkvenih, tako i svih drugih – bit će ako uspiju naučiti studente da kritički misle i promišljaju stvarnost te da na temelju tih vrijednosnih sudova i djeluju.“

Misno slavlje na Marjanu zaključeno je u molitvenom ozračju uz poruku da lik i djelo svetog Jeronima nastave inspirirati vjernike i sve ljude u traženju istinskih životnih vrijednosti.