Brojni poznati Splićani na otvorenju izložbe fotografija Jurice Galića Juke: "Iz svijeta nisam donio sam fotografije, postao sam bolja osoba"

U ponedjeljak navečer u Galeriji fotografije Fotokluba Split otvorena je izložba "Svijet kroz moj objektiv: desetljeće reportažne fotografije (2014. – 2024.)", autora Jurice Galića Juke, splitskog putopisca, fotografa i dobitnika niza međunarodnih priznanja. Riječ je o retrospektivi jednog desetljeća predanog rada iza objektiva, u kojem je Juka zabilježio živote i prizore iz više od 30 zemalja, ali i vlastitog grada – Splita.

Na otvorenju, koje je okupilo brojne uzvanike i osobe iz javnog života, među kojima su bili i splitska dogradonačelnica Matea Dorčić te župan Blaženko Boban, okupljenima se obratio Jukin suradnik i prijatelj, fotograf Saša Stojanović Sapa, a izložbu je otvorila predsjednica Fotokluba Split Ana Žanko.

Sam autor se prisjetio svog puta – i profesionalnog i osobnog.

– Ovdje su večeras, uz moju obitelj, i brojni ljudi koji su mi bitni i dragi. Jedno dijete je prije 40 godina sanjalo da bude istraživač, Indiana Jones... Trebalo je proći 25 godina da to dijete počne putovati, a negdje 2014. godine postajem profesionalni reporter – rekao je Juka, dodajući da je prvu samostalnu izložbu imao 2018. godine, pod nazivom „People of the world“.

Iako se tada, kako kaže, osjećao kao „kralj fotografije“, godine su ga naučile poniznosti i važnosti stalnog učenja.

– U međuvremenu sam shvatio da manje znam nego prije. Fotografija se uvijek uči. Treba obuzdavati ego. Naučio sam da postoje sjajni fotografi koji nikada nisu poslali fotografiju na natječaj. Sama nagrada ne znači da si bolji od nekoga – iskreno je poručio.

Juka je poznat po svom tihom i poštovanju ispunjenom pristupu fotografiji, u kojoj dominiraju ljudi, trenuci i stvarnost, bez želje za spektaklom. Njegove slike, bilo da su snimljene u Sudanu, Indiji, Peruu ili Splitu, dišu jednostavnošću i dubinom. Na otvorenju je otkrio da mu je jedna od fotografija s izložbe dosad osvojila čak 25 međunarodnih nagrada, no dodao je:

– Za mene je možda savršenija neka druga fotografija. Nije blago samo donesena fotografija, nego to što sam postao tolerantnija, bolja osoba. Ne mrzim nikoga zbog boje kože, vjere ili uvjerenja. Vidio sam ono što prosječne oči ne vide.

Svoj Split opisuje kao grad kontrasta i emocija, u kojem je ponosan što je odrastao:

– Kada spominjem Indiju, mi smo prilično slični. Split je kontrastan grad, energičnih ljudi, di ste jedan dan faca, drugi dan štraca. Želim reći da sam ponosan što sam član ovog foto kluba i da sam dite Splita.

Izložba je dio redovnog godišnjeg programa Fotokluba Split i realizirana je uz podršku Ministarstva kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita, Županijske lučke uprave i Zaklade Kultura nova.

Postav ostaje otvoren do 30. lipnja i može se pogledati u radnom vremenu Galerije fotografije Fotokluba Split.

