Brojne ulice u Splitu danas ostaju bez struje, a prekidi se očekuju i u Zagori: Je li i vaša ulica na popisu?

Stanovnike brojnih splitskih ulica, ali i dijelova Dalmatinske zagore, danas, 26. listopada, očekuju planirani prekidi u opskrbi električnom energijom. Prema najavama HEP-a, radovi će se izvoditi na trafostanicama, niskonaponskoj mreži i dalekovodu.

SPLIT

Ulica: DUBROVAČKA 1

Vrijeme: 09:00 - 13:00

Mjesto: Split

Ulica: Zadarska, Trg Braće Radić, Morpurgova poljana, Dobrić, Šubićeva, Martinjski prolaz, Priora Petra, Narodni trg 4 i 5, Obala hrvatskog narodnog preporoda 5-20, Mihovilova širina, Trg dr. Franje Tuđmana 4, Marmontova 1, 2 i 2A, 3, Trg Republike 2 i 3

Vrijeme: 09:00 - 13:00

IMOTSKI

Mjesto: Dio općine Šestanovac.

Ulica: Grabovac centar od broja 143 do 255.

Vrijeme: 08:30 - 14:00

OMIŠ - BORAK

Ulica: Čečuci, Pešići, Lelasi

Vrijeme: 09:30 - 11:00

DICMO

Mjesto: Sičane

Ulica: Rogulj, Bralić

Vrijeme: 09:00 - 13:00

Građanima se preporučuje da se pripreme na vrijeme

Budući da je riječ o planiranim radovima, stanovnicima navedenih područja preporučuje se da unaprijed prilagode korištenje električnih uređaja i ostale obveze koje ovise o opskrbi električnom energijom.

Navedene satnice predstavljaju očekivano trajanje prekida, a građani eventualne promjene rasporeda mogu provjeriti na službenim stranicama HEP ODS-a.