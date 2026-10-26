Brojne ulice u Splitu danas ostaju bez struje, a prekidi se očekuju i u Zagori: Je li i vaša ulica na popisu?

Stanovnike brojnih splitskih ulica, ali i dijelova Dalmatinske zagore, danas, 26. listopada, očekuju planirani prekidi u opskrbi električnom energijom. Prema najavama HEP-a, radovi će se izvoditi na trafostanicama, niskonaponskoj mreži i dalekovodu.
SPLIT
Ulica: DUBROVAČKA 1
Vrijeme: 09:00 - 13:00
Mjesto: Split
Ulica: Zadarska, Trg Braće Radić, Morpurgova poljana, Dobrić, Šubićeva, Martinjski prolaz, Priora Petra, Narodni trg 4 i 5, Obala hrvatskog narodnog preporoda 5-20, Mihovilova širina, Trg dr. Franje Tuđmana 4, Marmontova 1, 2 i 2A, 3, Trg Republike 2 i 3
Vrijeme: 09:00 - 13:00
IMOTSKI
Mjesto: Dio općine Šestanovac.
Ulica: Grabovac centar od broja 143 do 255.
Vrijeme: 08:30 - 14:00
OMIŠ - BORAK
Ulica: Čečuci, Pešići, Lelasi
Vrijeme: 09:30 - 11:00
DICMO
Mjesto: Sičane
Ulica: Rogulj, Bralić
Vrijeme: 09:00 - 13:00
Građanima se preporučuje da se pripreme na vrijeme
Budući da je riječ o planiranim radovima, stanovnicima navedenih područja preporučuje se da unaprijed prilagode korištenje električnih uređaja i ostale obveze koje ovise o opskrbi električnom energijom.
Navedene satnice predstavljaju očekivano trajanje prekida, a građani eventualne promjene rasporeda mogu provjeriti na službenim stranicama HEP ODS-a.