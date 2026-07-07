Brojne intervencije vatrogasaca u Splitu i županiji

Iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra objavljena je informacija o intervencijama od 6. srpnja u 6 sati do 7. srpnja u 6 sati. Javna vatrogasna postrojba Grada Splita u tom je razdoblju zabilježila više tehničkih intervencija na području grada.

U 8:43 sati vatrogasci su izašli na izvid po dojavi o curenju plina u Doverskoj ulici. Na intervenciji je sudjelovala JVP Split s jednim vozilom i šest vatrogasaca. Samo dvije minute kasnije, u 8:45 sati, uslijedila je tehnička intervencija ispumpavanja vode iz podruma zgrade u Skradinskoj ulici. Na teren su izašli jedno vozilo i dva vatrogasca JVP-a Split.

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Otvarali vrata stana i pilili grane

Splitski vatrogasci intervenirali su i u Dubrovačkoj ulici, gdje je u 9:42 sati obavljena tehnička intervencija otvaranja vrata stana. U intervenciji su sudjelovali jedno vozilo i tri vatrogasca. U 10:37 sati zabilježena je i intervencija piljenja grana na Sustjepanskom putu. Na teren su izašla dva vozila i četiri vatrogasca JVP-a Split.

Intervenciju su imali i pripadnici DVD-a Split. U 8:30 sati intervenirali su u Spinčićevoj ulici, gdje su odradili tehničku intervenciju skidanja prstena. Na intervenciji su sudjelovali jedno vozilo i dva vatrogasca. Na području Žednog, gdje je požar ranije evidentiran, nastavljeno je čuvanje požarišta. Prema informacijama ŽVOC-a, na terenu su 4. srpnja ostale snage JVP-a Trogir, DVD-a Trogir, DVD-a Marina, DVD-a Seget Vranjica, DVD-a Slatine i DVD-a Okrug, ukupno sedam vozila i 23 vatrogasca. Tijekom noći 5. srpnja na sanaciji su bila dva vozila i devet vatrogasaca, dok je 6. srpnja tijekom noći obavljen pregled terena dronom i obilazak požarišta.

Na Hvaru izgorjelo oko 200 hektara

Velik požar otvorenog prostora zabilježen je i na području Ivan Dolca na Hvaru. Dojava je zaprimljena 4. srpnja u 16:10 sati, nakon čega su na teren izašle snage Operativnog područja Hvar. U gašenju su sudjelovali DVD Hvar s tri vozila i 14 vatrogasaca, DVD Jelsa s četiri vozila i 12 vatrogasaca te DVD Starigrad s tri vozila i 11 vatrogasaca. Ukupno je bilo angažirano 10 vozila i 37 vatrogasaca, a iz zraka su sudjelovala četiri kanadera.

Tijekom noći na gašenju i sanaciji požara ostale su snage OP Hvar s 15 vozila i 60 vatrogasaca. Opožareno je oko 200 hektara trave, niskog i visokog raslinja te borove šume. Dan kasnije na Hvar su trajektom upućene dodatne snage iz Sinja i Imotskog, ukupno dva vozila i 15 vatrogasaca. Dana 6. srpnja na požarištu je ostao DVD Jelsa s dva vozila i pet vatrogasaca tijekom dana, dok je za noć najavljen obilazak terena.

Požar otvorenog prostora izbio je i u Vinišću 5. srpnja u 15:08 sati. Na intervenciji su sudjelovale snage operativnih područja Trogir, Kaštela, Solin i Split. Na požarištu je ukupno bilo 18 vozila i 68 vatrogasaca, a iz zraka su sudjelovala dva kanadera i jedan Air Tractor. Opožareno je oko 10 hektara površine.

Tijekom noći na požarištu je ostalo 15 vozila i 41 vatrogasac, a 6. srpnja u 22 sata DVD Marina izvijestila je da će tijekom noći na požaru ostati DVD Marina s dva vozila i četiri vatrogasca te DVD Seget Vranjica s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Požar kod Podgrađa pogašen istog dana

U Podgrađu je 5. srpnja u 1:33 sati zabilježen požar otvorenog prostora. U intervenciji su sudjelovali DVD Gata, DVD Kučiće i DVD Zadvarje s ukupno osam vozila i 30 vatrogasaca.

Gorjelo je nisko raslinje, trava i šuma, a opožarena površina procijenjena je na oko 100 puta 150 metara. Požar je lokaliziran u 4:20 sati, a pogašen u 20:20 sati.