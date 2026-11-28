Na više lokacija najavljeni su radovi u transformatorskim stanicama, zahvati na niskonaponskoj mreži te zamjena mjernih uređaja, zbog čega će tijekom jutarnjih i poslijepodnevnih sati dolaziti do prekida opskrbe električnom energijom.

Najdulji prekid očekuje se na splitskom Putu Radoševca, gdje će pojedini potrošači bez struje biti čak šest i pol sati.

Ove adrese u Splitu ostaju bez struje

Put Radoševca 8-28 – od 8:30 do 15 sati

– od 8:30 do 15 sati Vidilica 7-21 – od 9 do 13 sati

– od 9 do 13 sati Ujevičeva poljana 1 – od 8 do 8:30 sati

– od 8 do 8:30 sati Viška 15 i 17 te Hektorovićeva 1 – od 8:30 do 12:30 sati

Radovi najavljeni i u Žrnovnici

Zbog radova u transformatorskim stanicama prekidi opskrbe električnom energijom očekuju se na sljedećim lokacijama:

Put sv. Jure i potrošači oko centra Žrnovnice – od 8 do 10:30 sati

– od 8 do 10:30 sati Ulica Hrvatskih velikana i Ulica don Rafaela Radice – od 11 do 13:30 sati

Bez struje i dio Neorića

Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži od 9 do 10:30 sati bez električne energije bit će potrošači na području Centra – Dubrave, Šuta, Soča, Puta krivog doca, Puta planine i Krivog doca.

Građanima se savjetuje da svoje dnevne obveze prilagode najavljenim prekidima opskrbe. Navedeni termini predstavljaju očekivano trajanje radova.