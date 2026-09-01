Brojne adrese u Dalmaciji sutra ostaju bez struje. Negdje će isključenje trajati čak osam sati

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži u srijedu, 2. rujna, bez električne energije privremeno će ostati potrošači na području Kaštel Starog, Ogorja Gornjeg, Šolte i Solina.

Prema najavljenom rasporedu, prekidi će, ovisno o lokaciji, trajati od jednog pa sve do osam sati.

U Kaštel Starom bez struje će od 7 do 15 sati biti potrošači u Putu Kolovrata.

Na području Ogorja Gornjeg prekid je predviđen od 8 do 14 sati, a obuhvatit će Ogorje Gornje, Tokiće i Matende.

Na Šolti će bez električne energije od 10 do 11 sati biti Put Paklin.

Više isključenja najavljeno je na području Solina. Od 7.30 do 13 sati bez struje će biti potrošači na adresama Petra Krešimira IV. 39, 41, 43, 71, 91, 93, 165 i 165E, Dioklecijanova 44, 95, 97 i 177, Matoševa 108, 110, 167, 171, 183 i 183A te Bašini od kućnog broja 1 do 15.

Od 8.30 do 13 sati prekid u opskrbi električnom energijom najavljen je i za adrese Gašpini 101, Don Frane Bulića 66A i 84, Put Majdana 14 i 14A, Svetog Dujma 5 i 7, Petra Krešimira IV. 18 te Gašpina mlinica 59A.