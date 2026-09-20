Brojna poznata imena sinoć u Splitu: Evo što je na jednom mjestu okupilo liječnike i sportske velikane

Splitska klinika Metatarsus predstavila novi iskorak Metatarsus Home: personalizirani ortopedski ulošci dostupni iz udobnosti doma

Predstavljanje u hotelu Briig okupilo je više od 50 liječnika te brojne uzvanike iz sportskog, javnog i političkog života.

Splitska klinika Metatarsus jučer je, 19. rujna, u hotelu Briig predstavila svoj rad i novi iskorak – Metatarsus Home, inovativnu aplikaciju zahvaljujući kojoj su personalizirani ortopedski ulošci dostupni iz udobnosti vlastitog doma, bez dolaska u kliniku. Klinika objedinjuje biomehaničku analizu, personalizirane ortopedske uloške i fizikalnu terapiju, a aplikacijom taj stručni pristup čini dostupnim širem krugu korisnika, uz zadržavanje analize i proizvodnje u Splitu.

Među okupljenim liječnicima bili su prof. dr. Mislav Jelić, dr. Jurica Rakić, dr. Marko Rađa, prof. dr. Mihovil Biočić, dr. Pjer Milunović i dr. Boran Uglešić. Događaju su prisustvovali i Ivica Šurjak, Zoran Vulić, Dean Računica, Nenad Pralija, sestre Zaninović, Toni Tomas, Tomo Mrduljaš, Davor Matijević i Ante Zoričić i brojni drugi.

Pristup klinike Metatarsus temelji se na individualnoj procjeni te analizi balansa, statike i dinamike kako bi se prepoznali biomehanički poremećaji koji mogu pridonijeti tegobama. Uz profesionalnu medicinsku opremu i suradnju s liječnicima različitih specijalnosti, naglasak je na rehabilitaciji i prevenciji, osobito kod ortopedsko-traumatoloških pacijenata te prije i nakon operacijskih zahvata.

Iza razvoja klinike stoji Duje Jelavić-Šako, magistar fizioterapije, suosnivač i direktor Metatarsusa i Metatarsus Correctivea. Profesionalni rad posvetio je ortopedsko-traumatološkim pacijentima, biomehanici hoda i primjeni 3D tehnologije u izradi personaliziranih ortopedskih uložaka.

Važan član tima je prof. dr. sc. Mislav Jelić, specijalist ortopedije, profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i voditelj II. odjela Klinike za ortopediju KBC-a Zagreb. Međunarodno priznati stručnjak za bolesti i liječenje koljena te dobitnik znanstvene nagrade Hughston svojim znanjem dodatno povezuje ortopediju, biomehaniku i rehabilitaciju.

Sve veći interes korisnika iz Hrvatske i inozemstva potaknuo je razvoj Metatarsus Homea. Podaci prikupljeni mobilnim telefonom ulaze u isti postupak stručne analize i CAD dizajna, a personalizirani ortopedski ulošci izrađuju se na istim profesionalnim 3D printerima kao za korisnike koji dolaze u kliniku.

U razvoju je korištena i TrueDepth kamera iPhonea za 3D skeniranje stopala. Prema navodima tima, usporedna testiranja s kliničkom opremom pokazala su visoku podudarnost rezultata. Takva primjena tehnologije privukla je pažnju Applea, a Metatarsus je 9. rujna sudjelovao u snimanju videa o njezinu utjecaju na njihov rad.

Metatarsus Home dostupan je na iOS i Android uređajima diljem svijeta, a do kraja godine planira se intenzivnije međunarodno širenje. Temelj razvoja ostaje splitska klinika Metatarsus, njezin stručni tim i individualni pristup pacijentima.