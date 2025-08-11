Brodu Moby Drea naloženo napuštanje brodogradilišta u Splitu i teritorijalnog mora Republike Hrvatske

Rješenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture brodu „Moby Drea“, koji je u teglju dovezen u luku posebne namjene - brodogradilište „Brodosplit“ radi obavljanja najavljenog remonta, naloženo je napuštanje brodogradilišta u roku od sedam dana. O navedenoj temi jutros su održane konzultacije predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, potpredsjednika Vlade i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića i ministrice zaštite okoliša i zelene tranzicije Marije Vučković.

Zajedničkim postupanjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te Državnog inspektorata Republike Hrvatske došlo je do utvrđivanja novih činjenica i okolnosti.

Obzirom da iz istog proizlazi kako bi se radilo o zbrinjavanju otpada u suprotnosti s pozitivnim propisima Republike Hrvatske, vlasniku broda i Brodograđevnoj industriji Split d.d. izdano je Rješenje o napuštanju splitskog brodogradilišta i teritorijalnog mora Republike Hrvatske u roku od sedam dana, a uzimajući u obzir vrijeme potrebno za organizaciju prijevoza broda bez posade.