Brodovi, vjera i ljudi spojili se u Mravincima: Troje autora predstavilo izložbu "Vječna iskra među nama"

Povodom blagdana sv. Franje, a u sklopu obilježavanja 800. godišnjice njegove smrti, u Domu kulture u Mravincima od 2. do 4. listopada održana je zajednička izložba troje autora pod nazivom "Brodovi i ljudi – Vječna iskra među nama". Svoje radove predstavili su Ante Lozić, Jelena Kačan Marović i Robert Marović, povezujući kroz umjetnost vjeru, more, brodove i ljude.

More koje je dio života Mravinaca

Izložba ukazuje na važnost koju vjera, more i brodovi imaju u životima ljudi ovoga kraja, a posebno Mravinaca. Iako mjesto nije smješteno neposredno uz more, njegovi stanovnici s morem žive, od njega žive i svakodnevno uživaju u pogledu koji se iz mjesta pruža prema morskom prostranstvu. Jelena Kačan Marović, po struci teologinja, bavila se i opernim pjevanjem. Odrasla je u obitelji s petero djece u kojoj su umjetnost i stvaralaštvo bili važan dio obiteljskog okruženja.

Prirodu doživljava kao duhovni prostor u kojem čovjek svakodnevni život može povezati s duhovnošću prostora u kojem živi i diše. Slikarstvo je kroz portrete postalo dio njezine vizije vjere – od slike sv. Franje do brojnih drugih portreta koji proizlaze iz njezina unutarnjeg svijeta.

Pomorac koji slika i izrađuje modele

Dugogodišnji pomorac Robert Marović, koji morem plovi već 38 godina, slikarstvom i modeliranjem bavi se kao hobijem više od 15 godina. Modelarstvom se još od 1977. godine bavi i Ante Lozić, po struci tokar, koji je svoje makete brodova već ranije predstavljao javnosti. Prije tri godine izložio je devet maketa, a riječ je o radu koji zahtijeva iznimnu preciznost, mnogo strpljenja i vremena. Za izradu pojedinih modela potrebno je i do dvije godine.

"Budimo poticaj, a ne konkurencija"

Jedna od glavnih poruka izložbe jest da ljudi svojim radom i stvaralaštvom trebaju biti poticaj jedni drugima, a ne konkurencija, posebno u vremenu u kojem se, kako ističu autori, često slave samo pobjednici. Poseban glazbeni doprinos izložbi dala je križevačka sopranistica Lana Tinodi, koja je događaj uveličala svojim nastupom. Izložba "Brodovi i ljudi – Vječna iskra među nama" tako je u Mravincima na jednom mjestu spojila umjetnost, vjeru, pomorsku tradiciju i stvaralaštvo, podsjećajući na neraskidivu povezanost ljudi ovoga kraja s morem.