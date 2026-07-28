Brodice preplavile Velu Luku već na probi. Jakov Jozinović već izazvao ovacije

Iako je riječ tek o generalnoj probi za sutrašnji koncert "Trag u beskraju", večeras se u Veloj Luci već osjetila atmosfera velikog glazbenog spektakla. Obala i akvatorij bili su ispunjeni ljudima i brodicama, a mnogi su s nestrpljenjem čekali sam završetak probe, koji je donio trenutak večeri.

Brojni posjetitelji okupili su se uz rivu, dok su deseci brodica isplovili kako bi iz mora pratili pripreme za jedan od najemotivnijih glazbenih događaja u Dalmaciji. Već tijekom generalne probe bilo je jasno da će sutrašnja večer ponovno okupiti tisuće ljubitelja glazbe i uspomene na Olivera Dragojevića.

Iako je proba protekla u radnoj atmosferi, publika nije skrivala oduševljenje. Mnogi su ostali do samoga kraja, iščekujući posljednje izvedbe i iznenađenja koja su pripremljena za koncert.

Vrhunac večeri stigao je kada je na pozornicu izašao Jakov Jozinović. Njegov nastup izazvao je snažne emocije među okupljenima, koji su ga nagradili dugotrajnim pljeskom i glasnim ovacijama. U tom trenutku postalo je jasno da ni generalna proba nije bila samo tehnička priprema, već pravi uvod u glazbeni spektakl koji slijedi.