Brodica potonula u Trogiru, intervenirali vatrogasci: Evo što se dogodilo

Trogirski vatrogasci u četvrtak ujutro intervenirali su zbog potonule brodice iz koje je trebalo ispumpati vodu.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, intervencija je zabilježena u 9:21 sati, a na teren su izašla tri vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Trogir s jednim vozilom.

U izvješću nisu navedene okolnosti potonuća brodice niti eventualna materijalna šteta.

U istom 24-satnom razdoblju, od 22. listopada u 6 sati do 23. listopada u 6 sati, nisu evidentirane intervencije Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita ni gradskih dobrovoljnih vatrogasnih društava.