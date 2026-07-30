Brodica izgorjela i potonula kod našeg otoka

Dojava o požaru na brodici kod otoka Svetac u MRCC Rijeka zaprimljena je noćas, 30. srpnja u 01.45 sati od više nautičara, koji su plovili i sidrili u neposrednoj blizini pomorske nesreće.

U komunikaciji sa dojaviteljima utvrđeno je kako je požar izbio na brodici hrvatske zastave, kod lokaliteta Zlatna glava, u uvali Slatina, a tročlana posada pravovremeno je napustila brodicu.

Obavijest o pomorskoj nesreći odmah je proslijeđena Lučkoj kapetaniji Split, odnosno, Ispostavi lučke kapetanije Hvar, odakle su službenici isplovili prema mjestu dojave. O događaju je obaviještena i Postaja pomorske i aerodromske policije Split (PPAP Split).

Dolaskom na poziciju službenici ILK Hvar ustanovili su kako je troje brodolomaca neozlijeđeno, svi su državljani Republike Hrvatske, među kojima i voditelj, ujedno vlasnik opožarene brodice, koja je u međuvremenu potonula.

Preliminarnim očevidom na mjestu nesreće službenici ILK Hvar utvrdili su kako je požar zahvatio nadgrađe brodice, dužine 11,6 metara, koje je uništeno u požaru do morske linije, nakon čega je brodica potonula. Prema izjavi voditelja brodice u trenutku izbijanja požara u brodskom spremniku je preostalo oko 300 litara goriva (diesel), koje je u potpunosti izgorjelo, tako da nema onečišćenja mora i morskog okoliša.

Iz nadležnosti hvarske Ispostave vlasniku brodice izdan je nalog o vađenju i teglju, odnosno zbrinjavanju potonule podrtine, a očevid o uzrocima ove pomorske nesreće se nastavlja.

Iz Lučke kapetanije Split je putem Obalne radio postaje ORP Split prema svim sudionicima u pomorskom prometu obavijest (SECURITE), o povećanom oprezu tijekom plovidbe u području potonuća, koja će se emitirati do prestanka opasnosti.