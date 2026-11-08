Brod iz 1957. godine već dugo propada u dalmatinskoj luci: Sada se sprema zahtjevno izvlačenje olupine teške više od 50 tona!

U luci Sveti Filip i Jakov već se godinama nalazi dotrajali drveni motorni brod Martina, čija je sudbina postala jedan od dugotrajnih komunalnih i pomorskih problema ovog dalmatinskog mjesta. Plovilo, izgrađeno davne 1957. godine, danas je potonulo i nalazi se na morskom dnu, a njegovo stanje izaziva zabrinutost zbog sigurnosti plovidbe i mogućih posljedica za morski okoliš.

Nakon godina propadanja sada je pokrenut postupak njegova uklanjanja. Prema informacijama portala 057info, Županijska lučka uprava Zadar procijenila je vrijednost zahvata na 34.000 eura bez PDV-a, a posao će uključivati znatno složenije aktivnosti od uobičajenog izvlačenja manjeg potonulog plovila.

Nekadašnji putnički brod danas je potopljena olupina

Martina je drveni motorni brod za prijevoz putnika, izgrađen prije gotovo sedam desetljeća. Dug je približno 16 metara i širok 4,2 metra, a već se dugo nalazi u luci Sveti Filip i Jakov, neposredno uz drugo plovilo imena Michelle.

Tijekom godina konstrukcija je znatno propala. Brod je danas ispunjen morem, a drveni dijelovi trupa oštećeni su i natopljeni vodom. Zbog toga izvlačenje neće biti jednostavan zahvat, osobito jer se plovilo nalazi u lučkom prostoru u kojem je potrebno voditi računa o drugim brodovima i sigurnosti izvođenja radova.

Na problem su upozoravali i građani, izražavajući zabrinutost zbog položaja olupine na ulazu u luku. Osim mogućih poteškoća pri uplovljavanju i isplovljavanju, dodatnu opasnost predstavljaju eventualni ostatci goriva, maziva i drugih tvari koje bi tijekom podizanja mogle dospjeti u more.

Više od 50 tona: Kako će se brod izvući?

Prema tehničkoj dokumentaciji na koju se poziva 057info, procjenjuje se da plovilo sadrži oko 45 tona krutih materijala. Najveći dio odnosi se na drvenu konstrukciju, čija je masa procijenjena na oko 36 tona, dok ostatak čine metal, plastika, staklo, tkanine i drugi dijelovi broda.

Međutim, zbog znatne količine vode koju je konstrukcija upila, ukupna masa prilikom izvlačenja mogla bi biti veća od 50 tona. Upravo zato zahvat zahtijeva posebnu tehničku pripremu, odgovarajuću opremu i pažljivo planiranje.

Predviđeno je da izvođač najprije obavi ronilački pregled kako bi utvrdio stvarno stanje trupa i mogućnosti sigurnog podizanja. Nakon toga slijedilo bi osiguravanje plovila, zatvaranje odgovarajućih otvora i priprema za kontrolirano izranjanje.

Jedna od predviđenih metoda uključuje korištenje uzgonskih balona i ispumpavanje vode, odnosno drugog tehnički jednakovrijednog postupka kojim bi se omogućilo sigurno podizanje broda. Nakon izranjanja plovilo bi se izvuklo odgovarajućom dizalicom.

Posebna pozornost zaštiti mora

Važan dio posla odnosi se na sprječavanje mogućeg onečišćenja. Tijekom pripreme i izvlačenja potrebno je osigurati da gorivo, ulja ili druge potencijalno štetne tvari ne dospiju nekontrolirano u more.

Nakon izvlačenja predviđeno je prikupljanje i odgovarajuće zbrinjavanje eventualnih ostataka goriva i maziva, a zatim rastavljanje broda. Drvo, metal, plastika i ostali materijali morat će se odvojeno prikupiti i predati ovlaštenim preuzimateljima, uz poštovanje propisa o gospodarenju otpadom.

U procijenjenu vrijednost zahvata uključeni su potrebna oprema, radna snaga, prijevoz, rastavljanje te mjere zaštite okoliša i lokacije. Ipak, konačni trošak ovisit će o provedenom postupku nabave i stvarnim uvjetima izvođenja radova.

Dugogodišnji problem napokon bi mogao biti riješen

Slučaj Martine otvara i šire pitanje uklanjanja napuštenih, dotrajalih i potonulih plovila iz dalmatinskih luka. Takvi brodovi mogu godinama zauzimati vrijedan lučki prostor, narušavati izgled obale i stvarati sigurnosne ili okolišne rizike, dok njihovo uklanjanje zahtijeva složene tehničke i administrativne postupke.

U Svetom Filipu i Jakovu sada je učinjen korak prema rješavanju problema koji traje dugo. Ipak, pokretanje nabave još ne znači da je brod uklonjen niti da je izvođač već odabran. Tek nakon ugovaranja i provedbe radova bit će poznato kada će olupina Martine konačno nestati iz lučkog akvatorija.

Za stanovnike mjesta, vlasnike plovila i korisnike luke to bi značilo uklanjanje dugogodišnje prepreke, ali i smanjenje mogućih rizika za sigurnost plovidbe i čistoću mora.