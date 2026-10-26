Brnabić nakon Vučićeva debakla izgubila živce, žestoko se svađala na ulici: „Gazite, bre! Gazite!”

Izborna noć u Srbiji, obilježena velikim porazom Aleksandra Vučića i njegove Srpske napredne stranke, donijela je i prilično neobične prizore s beogradskih ulica. Ana Brnabić, bivša premijerka i aktualna vršiteljica dužnosti predsjednice Srbije, našla se u središtu burnog verbalnog sukoba s građanima, a snimka događaja pojavila se na društvenim mrežama.

Video je na Instagramu objavio neovisni srbijanski tjednik Vreme, a na njemu se vidi kako Brnabić ulazi u raspravu s dvojicom muškaraca, zahtijevajući da joj objasne tko ju je vrijeđao.

„Tko je pička?” Povišeni tonovi usred Beograda

„Samo mi recite, pošto sam dolazila ovamo... Sad mi recite, tko je pička?”, upitala je Brnabić jednog od muškaraca.

On joj je uzvratio pitanjem tko joj je to rekao, na što je pokazala prema njemu i još jednom muškarcu, tvrdeći da su je upravo njih dvojica vrijeđala.

Rasprava je ubrzo privukla pozornost drugih okupljenih građana, od kojih su neki mobitelima snimali cijelu situaciju. Brnabić je nastavila raspravu, ponavljajući „Evo me, evo me”, dok su joj pojedinci dobacivali i pitali je zašto se tako ponaša.

No najneobičniji trenutak tek je uslijedio.

Stala nasred ceste i počela vikati: „Gazite, bre!”

U nastavku snimke Brnabić izlazi na kolnik i počinje glasno uzvikivati: „Gazite, bre! Gazite!”

Dok se odvija neobična scena, u pozadini se čuje pjesma „A sad adio”, koju pjevaju okupljeni građani. Snimka prikazuje izrazito napetu atmosferu, no iz nje nije moguće utvrditi sve okolnosti koje su prethodile sukobu.

Vučić priznao poraz, Studentska lista osvojila više od polovice glasova

Sve se događalo u noći velikog političkog preokreta u Srbiji. Na izvanrednim parlamentarnim izborima održanima u nedjelju, 25. listopada, pobjedu je odnijela Studentska lista – Studenti pobeđuju, čime je prekinuta dugogodišnja dominacija Vučićeve političke opcije.

Prema procjenama organizacije CRTA, koje je objavila televizija N1, Studentska lista osvojila je 51,47 posto glasova, dok je lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” dobila 40,42 posto. Riječ je o preliminarnim procjenama, a ne konačnim službenim rezultatima.

Vučić je još tijekom izborne večeri javno priznao poraz, navodeći da je jasno kako je njegova lista izgubila izbore. Prema njegovim tadašnjim procjenama, Studentska lista mogla bi osvojiti između 135 i 140 zastupničkih mjesta u parlamentu.

Ana Brnabić, jedna od najbližih Vučićevih suradnica, dužnost privremene predsjednice Srbije preuzela je nakon njegove ostavke krajem rujna.

Snimka njezina sukoba s građanima tako je postala još jedan od upečatljivih prizora iz izborne noći koja je označila veliki politički preokret u Srbiji.