Brnabić najavila nove izbore u Srbiji. Studentima poručila: "Smjenjujte po zakonu, a ne iz parka"

Predsjednica Narodne skupštine Srbije i vršiteljica dužnosti predsjednice države Ana Brnabić u petak se obratila javnosti povodom političkih zbivanja nakon izvanrednih parlamentarnih izbora održanih 25. listopada.

Brnabić je pozvala predstavnike Studentske liste, koja je pobijedila na izborima, da bez odgađanja pristupe formiranju institucija i preuzmu odgovornost za upravljanje državom. Pritom je poručila da se političke promjene moraju provoditi u skladu s Ustavom i zakonima, a ne pod pritiskom okupljanja na ulicama.

„Formirajte institucije pa smjenjujte po zakonu, a ne iz parka”

Brnabić je u obraćanju iznijela niz kritika na račun postupaka koje pripisuje političkim pobjednicima i njihovim pristašama.

„Doživjeli smo da nam se iz parka serviraju naredbe i to od onih koji su pobijedili na izborima. Ljudi, formirajte institucije, organe vlasti, pa smjenjujte po zakonu, a ne iz parka. Preuzmite odgovornost. To je najmanje što je ova država zaslužila. Niko nema pravo terorizirati i šikanirati ljude”, izjavila je.

Naglasila je da Srbiji, prema njezinu mišljenju, u ovom trenutku trebaju mir, dijalog i funkcioniranje institucija.

„Srbiji je potreban mir, ovaj teror mora prestati odmah. To je moj poziv i moja poruka. I građani koji su glasali različito su građani i nitko nema pravo da ih šikanira. Moje je da na to ukažem”, poručila je Brnabić.

Iznijela optužbe o incidentima nakon izbora

Govoreći o događajima koji su uslijedili nakon izbora, Brnabić je spomenula incidente povezane s televizijama Informer i Pink, privođenje ravnatelja jedne beogradske gimnazije te događaje u poduzeću Srbijavode, općini Zemun i domu zdravlja u Nišu.

Iznijela je i tvrdnju da je napadnuta žena oboljela od raka nakon što je odgurnula telefon kojim su je snimali.

Riječ je o navodima koje je Brnabić iznijela tijekom obraćanja, a okolnosti pojedinih incidenata nisu dodatno razjašnjene u dostavljenom izvještaju.

„Samo da se podsjetimo što smo vidjeli, četiri dana je bilo potrebno. Svaka vam čast, kapa dolje, ali ja sam se morala oglasiti, moja sramota bi bila da nisam”, dodala je.

Poruka pobjednicima izbora: Smjene isključivo kroz institucije

Brnabić je naglasila da se promjene na čelnim mjestima državnih tijela i javnih ustanova moraju provoditi kroz zakonom propisane postupke.

Poručila je da oporba neće opstruirati formiranje nove vlasti, ali je istodobno zatražila prestanak, kako je navela, pritisaka na zaposlenike državnih institucija.

„Brzo formiranje institucija u ovom je trenutku najvažnije, kako bi oni koji su pobijedili na izborima preuzeli odgovornost za to kako se živi u ovoj zemlji. Ako se nastave šikaniranje i teror nad građanima te nepoštovanje zakona i ustava, onda svi trebamo znati tko je za to odgovoran”, izjavila je.

Najavila i predsjedničke izbore

Brnabić je tijekom obraćanja najavila da će predsjednički izbori u Srbiji biti raspisani najkasnije do 27. prosinca.

Dodala je da je o aktualnoj političkoj situaciji razgovarala s europskim i svjetskim dužnosnicima te im zahvalila na osudi nasilja.

Prema njezinim riječima, prioritet je što brže uspostavljanje nove vlasti kako bi izborni pobjednici mogli preuzeti odgovornost za daljnje vođenje zemlje.

Formiranje nove vlasti tek slijedi

Prema preliminarnim rezultatima koje prenosi srbijanski NIN, Studentska lista osvojila je 53,04 posto glasova, dok je lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” osvojila 38,97 posto. Glasanje će se 1. studenoga ponoviti na 53 biračka mjesta, pa konačni izborni rezultati još nisu potvrđeni.

Iako je Brnabić pozvala izborne pobjednike da što prije preuzmu vlast, za konstituiranje nove Narodne skupštine odgovorna je upravo ona kao predsjednica parlamenta. Konstituirajuća sjednica mora biti sazvana u zakonskom roku nakon proglašenja konačnih rezultata.

Srbija tako ulazi u razdoblje prijenosa vlasti nakon izbornog poraza političkog bloka Aleksandra Vučića, dok se istodobno pripremaju predsjednički izbori.