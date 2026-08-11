Britanski radio objavio da je kralj Charles mrtav, evo kako je do toga došlo

Britanski medijski regulator Ofcom utvrdio je da je radio postaja Radio Caroline prekršila programske standarde kada je u svibnju greškom objavila vijest o smrti kralja Charlesa. Incident se dogodio jer je jedan zaposlenik iz znatiželje pustio unaprijed snimljene objave, piše People.

Objava koja je prekinula program

Radio Caroline je 19. svibnja, tijekom emisije "The Barry Marsh Show", emitirao tri unaprijed pripremljene izjave o smrti 77-godišnjeg kralja Charlesa. Redoviti glazbeni program je prekinut, a regulator Ofcom zaprimio je dvije pritužbe slušatelja, prenosi Index.

U trećoj objavi rečeno je da su "mediji potvrdili" kraljevu smrt. Nakon toga puštena je nacionalna himna, a zatim je jedna od izjava ponovljena. Prema izvještaju Ofcoma, uslijedilo je otprilike 16 minuta tišine u eteru.

Nakon toga nastavljen je redoviti program. Voditelj se slušateljima ispričao tridesetak minuta nakon emitiranja spornih objava i potvrdio da kralj Charles nije preminuo.

"Upravo su me obavijestili da smo malo ranije greškom pustili neke informacije. Nisam to osobno čuo, ali vijest je netočna. Radi se o tehničkom problemu i, naravno, ispričavamo se", rekao je voditelj.

Znatiželja dovela do prekida emitiranja

Postaja Radio Caroline, koja uglavnom emitira glazbu od 1960-ih do danas, pojasnila je kako je došlo do pogreške. Voditelj se u trenutku incidenta javljao s udaljene lokacije, a istovremeno je jedan zaposlenik u studiju obavljao održavanje računala.

Pronašao je tri datoteke pripremljene za slučaj smrti kralja Charlesa. Iz postaje su objasnili da uz te datoteke postoje "stroge upute za voditelje i menadžere" kojih se treba pridržavati prije emitiranja. Unatoč tome, zaposlenik je iz znatiželje pokrenuo datoteke. Time je prekinuo prijenos s voditeljeve lokacije i poslao snimke izravno u eter, navodi se u Ofcomovom biltenu.

Kada je shvatio što je učinio, zaposlenik je zaustavio snimke i napustio ured. Voditelj emisije, koji je u tom trenutku bio na telefonskom pozivu, nije odmah primijetio da se emitira pogrešan sadržaj. Tek kada je uočio problem, kontaktirao je inženjera postaje. Inženjer je već bio upoznat sa situacijom i istraživao je uzrok, nakon čega je program vraćen u redoviti tijek.

Utvrđeno kršenje pravila

U svom biltenu objavljenom 10. kolovoza, Ofcom je zaključio da je postaja prekršila dva pravila Kodeksa o emitiranju. Prvo pravilo nalaže da se "vijesti, u bilo kojem obliku, moraju izvještavati s dužnom točnošću i predstavljati s dužnom nepristranošću".

Drugo pravilo navodi da se "značajne pogreške u vijestima trebaju u pravilu brzo priznati i ispraviti u eteru", a ispravci moraju biti emitirani na prikladan način.

Iz Radio Carolinea su poručili Ofcomu da su situaciju shvatili vrlo ozbiljno i da je osoblje reagiralo "najbrže što je moglo" u 30 minuta prije objave isprike. Zaposlenik koji je pustio sporne datoteke dobio je opomenu i ispričao se. Postaja je izvijestila da se takve datoteke sada čuvaju na vanjskom tvrdom disku, a voditelji i ostalo osoblje ponovno su upoznati s procedurama.