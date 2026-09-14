Britanske turističke agentice oduševljene Sinjem: Alka, Gospa Sinjska, Cetina i domaći specijaliteti osvojili gošće

Sinj je u ponedjeljak, 14. rujna, ugostio osam turističkih agentica iz Velike Britanije koje su tijekom studijskog putovanja upoznale kulturnu i povijesnu baštinu grada, njegove prirodne ljepote te bogatu gastronomsku ponudu.

Posjet je organiziran u sklopu kontinuirane turističke promocije Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, u suradnji s Turističkom zajednicom grada Sinja. U Sinj su stigle predstavnice vodećih turističkih agencija i organizacija Travel Counsellors, Travel Bulletin i Grayling, a studijsko putovanje posvećeno je kulturno-povijesnoj baštini, gastro-enološkoj ponudi Splitsko-dalmatinske županije te prirodnim znamenitostima ovog dijela Dalmacije.

U obilazak Sinja krenule su u pratnji direktorice Predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Londonu Bisere Fabrio, nagrađivanog turističkog vodiča Dina Ivančića te direktorice Turističke zajednice grada Sinja.

Prva postaja bili su Alkarski dvori i Muzej Sinjske alke, gdje ih je ugostio voditelj muzeja Boris Filipović Grčić. Britanske gošće ondje su se upoznale s bogatom prošlošću Sinja, tradicijom Sinjske alke te vrijednom povijesnom i kulturnom građom koja svjedoči o stoljetnom identitetu cetinskoga kraja. Nakon toga posjetile su baziliku Čudotvorne Gospe Sinjske, gdje su im predstavljeni povijest i značenje štovanja Gospe Sinjske, važnost Sinja kao jednog od najznačajnijih hrvatskih marijanskih svetišta te tradicija dolaska velikog broja hodočasnika tijekom cijele godine.

Posebno je bilo riječi i o nadolazećim obljetnicama krunidbe slike Čudotvorne Gospe Sinjske, kao i o snažnoj povezanosti sinjskog kraja s hrvatskim iseljeništvom. Istaknuto je i štovanje Gospe Sinjske u Chicagu, koje ove godine obilježava 120. obljetnicu. Program je nastavljen na lokalitetu Bilobrka mlinice u Obrovcu Sinjskom, uz rijeku Cetinu, gdje su gošće imale priliku kušati i upoznati tradicionalne lokalne specijalitete.

Posebnu pozornost privukli su sinjski uštipci i rafioli koje su pripremili Marina Balajić iz Obrta Delma i Edo Crljen iz obrta Stari zanati.

Britanske turističke agentice nisu skrivale oduševljenje prirodnim ljepotama cetinskoga kraja, raznovrsnom gastronomskom ponudom te bogatom kulturnom i sakralnom baštinom Sinja. Njihov posjet ujedno predstavlja još jednu priliku za dodatnu promociju Sinja i Cetinske krajine na britanskom turističkom tržištu, ali i predstavljanje destinacije koja svojim gostima na relativno malom prostoru može ponuditi spoj tradicije, povijesti, vjere, gastronomije i netaknute prirode.