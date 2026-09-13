Britanka o užasu na Braču: "Bili smo u moru s jednogodišnjim dječakom, vrištali, plakali i molili"

Milna je obranjena nakon dramatične noći u kojoj se veliki požar na Braču približio kućama i prisilio dio stanovnika i turista na evakuaciju. Vatrogasci su tijekom noći branili objekte i pokušavali zaustaviti širenje vatre prema naseljenim područjima, dok je dio ljudi s ugroženih lokacija evakuiran i morskim putem.

Situacije na terenu za RTL je opisao mještanin Stipe, čija je kuća bila u blizini požara. “Vatrogasci se bore koliko mogu, ali površina je velika. Glavni dio požara je ogroman i prelazi preko ceste”, rekao je. Na pitanje reporterke nalazi li se njegova kuća na području koje je ugroženo vatrom, kratko je odgovorio: “Je, ali sad smo je prekrižili”.

Neki turisti nisu znali kamo će nakon evakuacije

Dramatičnu noć proživjeli su i turisti koji su se našli u blizini požara. Shelbie iz Velike Britanije ispričala je kako je s društvom pokušavala napustiti područje. “Bilo je užasno. S nama je bio dječak od godinu dana. Bili smo u moru, na pedalini, i pokušavali smo doći do broda koji je odlazio. Vrištali smo, plakali i molili. Srećom, zaustavili su se pa smo se uspjeli ukrcati. Radilo se o životu i smrti”, opisala je.

Marica, koja se tijekom evakuacije nalazila sa suprugom koji se teško kreće, rekla je da im se vatra približila. Na pitanje koliko je bila zabrinuta, kratko je odgovorila: “Možete misliti”. Jovanka Aleksić Vlahović iz Bačke Palanke situaciju je opisala jednom riječju – “jezivo”, prenosi Telegram.

Dio turista nakon evakuacije nije znao kamo će biti smješten. John iz Velike Britanije rekao je da su evakuirani iz hotela Gava. “Ne znamo kamo idemo. Evakuirani smo iz hotela Gava koji je u potpunosti u plamenu i potpuno je uništen”, rekao je. Jedna od turistkinja koja se našla među evakuiranima situaciju je opisala kao šokantnu. “Samo želimo ići kući”, rekla je.

Ljudi evakuirani i morskim putem

Podsjećamo, požar je na području Ložišća izbio u četvrtak, a tijekom proteklih dana više se puta širio pod utjecajem jakog vjetra. Posebno teška bila je noć na subotu, kada se vatra približila kućama i uvalama na području Milne, među kojima su Duboka, Lučice i Osibova.

Zbog opasnosti od približavanja požara dio stanovnika i turista premješten je na sigurnije lokacije. Neki su se s ugroženih područja izvlačili i morskim putem.

U evakuaciji su sudjelovale brodice Lučke kapetanije, pomorske policije, Obalne straže i HGSS-a, kao i turistički brodovi i privatna plovila. Dio evakuiranih zbrinut je u Milni i na drugim prihvatnim lokacijama.