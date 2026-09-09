Britanka lažno optužila deset muškaraca za silovanje: Kazna joj povećana na sedam godina

Britanka Stacey Sharples (31), koja je tijekom šest godina lažno optužila deset muškaraca za silovanje, provest će sedam godina u zatvoru nakon što je Prizivni sud njezinu prvotnu kaznu od četiri i pol godine ocijenio pretjerano blagom.

Sharples je muškarce s područja Greater Manchestera upoznavala putem Facebooka te aplikacija za upoznavanje Plenty of Fish i Badoo. Lažne prijave podnosila je između 2013. i 2019. godine, a njihove posljedice za optužene bile su ozbiljne – neki su završavali u policijskom pritvoru, gubili poslove i partnerice te bili odvojeni od djece.

U ožujku je na sudu u Boltonu priznala krivnju po deset točaka optužnice za ometanje pravosuđa. Nakon žalbe državnog odvjetništva Prizivni sud povećao joj je kaznu za dvije i pol godine, na ukupno sedam.

"Gledaj što će se sad dogoditi"

Sudac Popplewell naglasio je težinu lažnih optužbi, istaknuvši da su se sve odnosile na silovanje, a neke i na višestruka silovanja uz tešku prisilu i prijetnje. Da su muškarci bili osuđeni na temelju njezinih tvrdnji, prijetile bi im dugogodišnje zatvorske kazne.

Sud je čuo i detalje njezina postupanja prema pojedinim muškarcima. Jednoga je namamila u trgovinu kako bi ga policija ondje uhitila, dok je drugome, nakon što ju je odbio, poručila: „Gledaj što će se sad dogoditi.”

Jednoj od žrtava poslije je navodno rekla: „Neće podići optužnicu, opet sam se izvukla.”

Sudac je upozorio i da takve lažne optužbe nanose štetu stvarnim žrtvama seksualnog nasilja jer mogu stvarati neopravdanu sumnju prema istinitim prijavama.

Istrage njezinih prijava koštale oko 50.000 funti

Policija je tijekom snimanih ispitivanja otkrila brojne nedosljednosti u njezinim iskazima. Procjenjuje se da je na istrage njezinih lažnih prijava potrošeno oko 264 sata policijskog rada, uz trošak od približno 50.000 funti.

Njezin odvjetnik Hunter Gray naveo je da je prvotna kazna bila ublažena zbog njezina mentalnog zdravlja i intelektualnih poteškoća. Kazao je da Sharples prihvaća odgovornost, ali i dalje teško razumije zbog čega je tako postupala.