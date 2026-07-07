Britanci pišu o Hajdukovu adutu, Wolvesi ga žele. Spominje se odšteta od oko tri milijuna eura

Niko Sigur ponovno je tema britanskih sportskih medija. Hajdukov veznjak i reprezentativac Kanade privukao je pozornost nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu, a posebno nakon utakmica u kojima je Kanada završila svoj put na turniru.

Kako prenose 24sata pozivajući se na britanski Sky Sports, za Sigura je ponovno zainteresiran Wolverhampton Wanderers, klub koji je ispao iz Premier lige i novu sezonu dočekuje u Championshipu. Prema istoj informaciji, očekivana cijena za Hajdukova igrača mogla bi se kretati oko 2,5 milijuna funti, odnosno približno tri milijuna eura.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Wolvesi ga prate još od zime

Interes Wolverhamptona za Sigura nije potpuno nova priča. Sky Sports je još ranije u svom transfer blogu pisao da su Wolvesi zainteresirani za Hajdukova defenzivnog veznjaka, uz napomenu da se radi o kanadskom reprezentativcu koji ima više obožavatelja na tržištu.

Slične informacije prije nekoliko mjeseci donosili su i britanski te škotski mediji. GiveMeSport je, pozivajući se na Fabrizija Romana, pisao da Wolvesi razmatraju Sigura kao potencijalno pojačanje, dok je The Scottish Sun početkom godine spominjao i interes Celtica, navodeći da je Sigur igrač koji može pokriti više pozicija, od defenzivnog veznog do desnog beka.

Svjetsko prvenstvo podiglo mu cijenu?

Sigur je nastupima za Kanadu na Svjetskom prvenstvu dobio dodatnu međunarodnu vidljivost. Sky Sports ga u svojim službenim podacima vodi kao igrača Hajduka i kanadskog reprezentativca, a bio je i na popisu kanadske reprezentacije za SP 2026.

Upravo je Svjetsko prvenstvo često izlog za igrače iz liga koje nisu u najjačem fokusu europskog tržišta. Za Hajduk je to dvosjekli mač: s jedne strane, dobar nastup reprezentativca podiže mu vrijednost i interes klubova, a s druge strane, otvara pitanje može li ga se zadržati ako dođe konkretna ponuda.

Zašto je Sigur zanimljiv Englezima?

Sigur je profil igrača koji se dobro uklapa u englesko tržište. Ima 22 godine, međunarodno iskustvo, fizičku izdržljivost i taktičku prilagodljivost. U Hajduku je igrao u sredini terena, ali može pokriti i desnu stranu obrane, što je za klubove poput Wolvesa posebno vrijedno.

U Championshipu se traže igrači koji mogu odgovoriti na ritam s mnogo utakmica, duela i tranzicije. Sigurova energija, radijus kretanja i mogućnost igranja na više pozicija razlog su zbog kojeg ga engleski klubovi očito nisu zaboravili.

Hajduk pred važnom odlukom

Ako se interes Wolvesa pretvori u službenu ponudu, Hajduk će morati procijeniti što je najbolji potez. Sigur je igrač koji Bijelima može biti važan u europskim kvalifikacijama i domaćem prvenstvu, ali potencijalna odšteta od oko tri milijuna eura sigurno bi otvorila ozbiljne razgovore na Poljudu.

U ovoj fazi riječ je o medijskim informacijama, a ne o potvrđenom transferu. No činjenica da se Sigurovo ime ponovno pojavljuje u britanskim izvorima pokazuje da je Hajdukov reprezentativac ostao na radaru klubova s Otoka.