Brekalo progovorio o Hajduku: "Neke odluke možda sam donio ishitreno, danas znam što sam trebao, a što nisam"

Nekadašnji nogometaš Hajduka Josip Brekalo ponovno igra u odličnoj formi, a nakon nekoliko teških sezona karijeru je uspio vratiti na pravi put u berlinskoj Herthi. U razgovoru za Dnevnik Nove TV osvrnuo se na razdoblje provedeno na Poljudu, odluke koje je donosio tijekom karijere, ali i mogućnost povratka u hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Brekalo je u Hajduk svojedobno stigao uz velika očekivanja, no njegova epizoda u bijelom dresu nije završila onako kako su priželjkivali ni navijači ni sam nogometaš. Nakon toga uslijedile su neuspješne epizode u Turskoj i Španjolskoj, a danas priznaje kako bi neke stvari, s odmakom i iskustvom, možda napravio drukčije.

Brekalo o Hajduku: "Svi imamo jednu karijeru, ne dvije"

Govoreći o razdoblju u kojem nije uspijevao pronaći pravu formu, Brekalo je priznao kako su pojedine odluke bile ishitrene.

"Nažalost, dođeš nekad u neke situacije u klubovima, doneseš odluke, možda nekad i ishitreno. Nađeš se u nekim situacijama prvi put u karijeri. Svi mi imamo jednu karijeru, ne dvije. Tako da s iskustvom, s godinama znaš možda što si trebao, a što nisi trebao", izjavio je Brekalo u razgovoru koji donosi Gol.hr. Iako nije posebno izdvajao pojedine događaje iz splitskog razdoblja, jasno je dao do znanja da su mu prethodne sezone donijele iskustvo iz kojeg je mnogo naučio.

U Njemačkoj ponovno briljira: Pet golova i pet asistencija

Nakon razočaravajuće epizode u španjolskom Oviedu, Brekalo je početkom veljače ove godine odlučio prihvatiti ponudu Herthe, iako je to značilo odlazak u drugi rang njemačkog nogometa. Pokazalo se da je odluka bila pun pogodak. Hrvatski nogometaš prometnuo se u jednog od ključnih igrača berlinske momčadi, a u prvih devet kola upisao je pet pogodaka i pet asistencija. Posebno se istaknuo pogotkom iz kaznenog udarca u 93. minuti kojim je Herthi donio pobjedu protiv Arminije rezultatom 1:0. Bila je to osma pobjeda berlinske momčadi u devet kola, čime je dodatno učvrstila vodeću poziciju na ljestvici. Brekalo je ove sezone preuzeo i kapetansku ulogu, što dovoljno govori o povjerenju koje uživa u klubu.

Ponovno među Vatrene? "Radim svoje, vidjet ćemo"

Dobre igre ponovno su otvorile i pitanje njegova povratka u hrvatsku reprezentaciju. Brekalo je dosad za Vatrene odigrao 35 utakmica i postigao četiri pogotka, no reprezentativni dres nije nosio već tri godine.

Unatoč sve boljim nastupima, ne želi unaprijed govoriti o mogućem pozivu izbornika Slavena Bilića. "Mislim da je svakom igraču najbitnije da na terenu priča i govori o svojim kvalitetama i formi. Ja sam tu sretan, u Herthi radim najbolje što mogu. Sve ostalo nije u mojim rukama, ja samo dajem sve od sebe", poručio je Brekalo. Na izravno pitanje očekuje li povratak među Vatrene, kratko je odgovorio da nastavlja raditi svoj posao na terenu te će se tek vidjeti što donosi budućnost. Nakon razdoblja obilježenog neuspješnim angažmanima, uključujući i onaj u Hajduku, Brekalo je u Berlinu ponovno pronašao kontinuitet i samopouzdanje. Njegove igre sada ponovno privlače pozornost, a hoće li mu odlična forma donijeti i reprezentativni poziv, ostaje za vidjeti.