BRAZILSKA NOĆNA MORA SE NASTAVILA: Haaland srušio “Seleção”, Norveška izbacila velikog favorita sa Svjetskog prvenstva

Nogometna povijest ponekad zna napisati scenarij koji zvuči gotovo nevjerojatno. Brazil, peterostruki svjetski prvak i jedna od najvećih nogometnih sila svih vremena, ponovno nije uspio pobijediti Norvešku.

U osmini finala Svjetskog prvenstva 2026. Norvežani su priredili jednu od najvećih senzacija turnira i slavili protiv Brazila 2:1. Junak večeri bio je, naravno, Erling Haaland, koji je s dva pogotka srušio “Seleção” i odveo Norvešku u četvrtfinale.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema izvještaju The Guardiana, Haaland je pogađao u završnici utakmice, najprije glavom u 79. minuti, a zatim i hladnokrvnom realizacijom desetak minuta kasnije. Brazil je do počasnog pogotka stigao kasno, preko Neymara iz jedanaesterca, ali to nije bilo dovoljno za povratak.



Brazil nikad nije pobijedio Norvešku

Ova utakmica imala je posebnu povijesnu težinu i prije prvog sučeva zvižduka. Norveška je i prije ovog susreta bila jedna od rijetkih reprezentacija protiv kojih Brazil nema pobjedu. Sofascore i The Daily Star u najavi susreta posebno su isticali da Brazil u međusobnim ogledima protiv Norveške ima dvije izgubljene utakmice i dva remija, bez ijedne pobjede.

Sada je taj niz još bolniji za Brazilce. Norveška je ostala brazilska neriješena zagonetka, ali ovaj put ne u prijateljskoj utakmici ili skupini, nego u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva.

Za Brazil, koji je i uoči turnira sanjao šestu svjetsku titulu, ovo je težak udarac. FIFA je u najavi susreta podsjećala da je Brazil u osminu finala ušao nakon dramatične pobjede protiv Japana, dok je Norveška stigla na krilima pobjede protiv Obale Bjelokosti.

Haaland je preuzeo najveću pozornicu

Ako je postojala dvojba može li Erling Haaland prenijeti klupsku dominaciju na najveću reprezentativnu scenu, ova utakmica dala je prilično jasan odgovor.

Norveški napadač još je u prethodnoj rundi zabio odlučujući pogodak protiv Obale Bjelokosti, čime je svojoj reprezentaciji donio plasman na Brazil. FIFA je tada istaknula da je to bio njegov peti pogodak na ovom Svjetskom prvenstvu i ukupno 60. za Norvešku.

Protiv Brazila otišao je korak dalje. Dva pogotka u završnici utakmice izbacila su jednog od najvećih favorita turnira i Haalanda lansirala u glavnu priču Svjetskog prvenstva.

Ancelottijev Brazil ostao bez odgovora

Brazil je i ovog puta imao zvijezde, tehniku i tradiciju, ali ne i rješenje za čvrstu, discipliniranu i iznimno opasnu Norvešku. The Guardian u analizi utakmice piše da je Brazil izgledao pasivno i bez dovoljno konkretnosti, dok je Norveška znala čekati trenutak i kazniti protivnika.

Posebno bolno za Brazilce bit će to što su ponovno izgubili utakmicu u kojoj su imali dovoljno vremena za reakciju, ali nisu pronašli pravi ritam. Neymarov kasni pogodak samo je ublažio poraz, ali nije spriječio veliko razočaranje.

Za Carla Ancelottija ovo je kraj turnira puno ranije nego što su se brazilski navijači nadali.

Norveška više nije samo simpatična priča

Ovo više nije samo priča o Haalandu. Norveška je protiv Brazila pokazala da ima momčad, plan i karakter. Uoči susreta mnogi su je doživljavali kao opasnog autsajdera, ali nakon ovakve pobjede jasno je da se radi o reprezentaciji koja može igrati protiv bilo koga.

Norvežani su već protiv Obale Bjelokosti pokazali da znaju preživjeti teške trenutke, a protiv Brazila su napravili još veći iskorak. Izbaciti “Seleção” u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva rezultat je koji se pamti generacijama.

Još jedna velika priča ovog SP-a

Svjetsko prvenstvo 2026. već je ponudilo nekoliko velikih iznenađenja, ali ispadanje Brazila od Norveške svakako ide među najveće. Ne samo zbog imena protivnika, nego i zbog povijesnog konteksta koji ovu utakmicu čini posebnom.

Brazil je ponovno tražio način kako srušiti Norvežane. I ponovno ga nije pronašao.

A Norveška? Ona je na krilima Haalanda, ali i ozbiljne momčadske igre, nastavila pisati jednu od najljepših priča turnira.

Brazil je ispao. Norveška ide dalje. A nogomet je još jednom pokazao zašto je najnepredvidljivija igra na svijetu.