Brazil zabranjuje online klađenje i kasina. Predsjednik: "To je rak, ili uklonimo tumor ili će nas ubiti"

Brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva najavio je zabranu internetskog kockanja, svega nekoliko dana prije izbora na kojima se bori za svoj četvrti mandat na čelu zemlje.

Lula, čiji je protukandidat sin bivšeg brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara, u petak je potpisao privremenu uredbu kojom se „zabranjuju sve vrste sportskog klađenja i online kasina“.

Industrija online klađenja u Brazilu legalizirana je 2018. godine, a posljednjih godina sve se češće povezuje s velikim gubicima u kućnim budžetima i problemima izazvanima ovisnošću o kockanju.

Lula je tu industriju prilikom objave novih mjera nazvao „rakom“, piše BBC.

„Ili ćemo odstraniti tumor ili će on ubiti nas“, poručio je.

Odluka stiže nešto više od tjedan dana prije prvog kruga brazilskih predsjedničkih izbora. Prema posljednjim anketama, 80-godišnji Lula i Flávio Bolsonaro vode vrlo tijesnu utrku.

Nova mjera morat će dobiti odobrenje Kongresa u roku od 120 dana kako bi ostala na snazi.

Lula je priznao da je online klađenje uvedeno tijekom mandata bivšeg predsjednika Michela Temera, ali je ustvrdio da je sektor „rastao bez regulacije tijekom Bolsonarove vlasti“.

Posebno je upozorio da nisu postojala odgovarajuća ograničenja kojima bi se djeci i adolescentima onemogućio pristup internetskom klađenju.

„Nećemo dopustiti kladioničarskim kompanijama da ostvaruju profit nauštrb prihoda i života brazilskih obitelji“, poručio je predsjednik.

Lula je ispričao i da je razgovarao s obiteljima koje su zbog ovisnosti o kockanju prodale gotovo sve što su imale u svojim domovima.

Odvojeno od uredbe o zabrani online klađenja, Lula je potpisao i prijedlog zakona kojim bi se uveli kazneni propisi za određena kaznena djela povezana s klađenjem s fiksnim kvotama, piše BBC.

Ranije ovog tjedna, obraćajući se Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, Lula je optužio kladioničarsku industriju da „pretvara ovisnost u profit“.

Njegov glavni izborni suparnik Flávio Bolsonaro kritizirao je potez. Na predizbornom skupu u Rio de Janeiru u petak zabranu je nazvao „populističkom, licemjernom i politički motiviranom“.

Većina oblika kockanja, poput klasičnih kasina i automata za igre na sreću, u Brazilu je ilegalna. Međutim, nakon što je 2018. dopušteno online klađenje, taj je oblik kockanja doživio snažan rast popularnosti.

Prema istraživanju Atlasa i Bloomberga objavljenom ovog tjedna, 59,9 posto odraslih Brazilaca podržava zabranu internetskog klađenja.