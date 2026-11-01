Brazil je bio tek početak nove priče: Split se sprema ugostiti svijet na velikom festivalu 2027. godine

Dan po dan i došlo je vrijeme za povratak u Split. Od ponedjeljka do ponedjeljka i nakon 8 polovično prespavanih noći u Brazilu (tko to tamo hrče?), valjalo je spakirati sad već poprilično napunjene kufere koji su se opasno približili granici od propisanih 23 kg. Malo u ruksak, malo u ručnu prtljagu, malo kolegi koji se manje nakupovao suvenira, bermuda i majica i pravac aerodrom Recife/Guararapes–Gilberto Freyre. Na povratku vožnja unajmljenim autobusom odvijala se po danu i oni rijetki koji nisu spavali mogli su uživati u fantastičnim vizurama prostranstava šuma, po svemu sudeći i prašume, ali i u fascinantnim ogromnim plantažama šećerne trske i nasada kokosovih palmi. Zeleno, zeleno na sve strane.

Brazilske autoceste dobre, solidne, ali miljama daleko od kvalitete hrvatskih. Oko 11 stižemo u Recife i ostajemo nekoliko sati u razgledavanju ovog grada od milijun i pol stanovnika koji danas slovi za jedan od najfascinantnijih povijesnih i tehnoloških centara Južne Amerike. Osnovan 1537. godine kao obična luka za potrebe tada obližnjeg elitnog grada Olinde, grad je svoj pravi procvat doživio pod nizozemskom vlašću u 17. stoljeću, a upravo zahvaljujući Nizozemcima koji su nizom izgrađenih mreža kanala ukrotili snagu Atlantskog oceana, Recife je danas poznat i kao brazilska Venecija. Pored stvarno fascinantne arhitekture, upečatljivi prizori su bili i deseci ogromnih tabli poslaganih duž svih pješčanih plaža grada s natpisima upozorenja o zabrani kupanja zbog velike opasnosti od napada morskih pasa. Jer na žalost Recife godišnje bilježi 2 do 3 napada morskih pasa, dok je u posljednjih 35 godina ukupno zabilježeno više od 60 napada od kojih ih je čak 40% bilo sa smrtonosnim ishodom.

P.S. Hvala domaćinima što su festival organizirali u Maceióu.

Nakon što smo su Recifeu u restoranu s Michelinovom zvjezdicom na rooftopu hotela platili ručak u tri slijeda s pićem za 14 € i još jednom za kraj iskoristili blagodat pristupačnih brazilskih cijena, bilo je vrijeme za definitivni odlazak iz Brazila. Letovima Recife – Lisabon – Zürich – Zagreb – Split te transferom od splitskog aerodroma do Sinjske, napokon nakon 36 sati provedenih na putu u utorak 29. rujna u 23:55 došli smo doma. Malo naporno i dugo, ali isplatilo se. Jer…

Od gostovanja do međunarodne razmjene

Brazilska turneja Folklornog ansambla Jedinstvo nije samo priča o nastupima hrvatskih folkloraša na drugom kraju svijeta. Ona je i prilika da se sagleda šira uloga splitskog ansambla koji već godinama povezuje međunarodna gostovanja s razvojem kulturnog života u vlastitom gradu.

Ansambl osnovan 1919. godine danas okuplja više od 300 aktivnih članova različitih uzrasta, među kojima su ipak djeca i mladi do 28 godina zastupljeni preko 90%. Tijekom 107 godina djelovanja Jedinstvo je izgradilo kontinuitet rada na očuvanju hrvatske tradicijske kulture, ali i međunarodne suradnje. Nastupalo je, eto sad nakon posljednjeg prekooceanskog putovanja, u četrdeset i jednoj (41) državi na šest kontinenata, a odlaskom u Brazil 2026. godine stvoreno je dovoljno materijala za pisanje novog poglavlja u nekom od budućih izdanja monografije društva pod naslovom – prvo gostovanje u Južnoj Americi.

Ipak, značaj brazilske turneje ne može se promatrati odvojeno od onoga što se posljednjih godina događa u Splitu. Godine 2022. Jedinstvo je u sinergiji sa Splitsko-dalmatinskom županijom pokrenulo Međunarodni festival folklora Split, ostvarujući davnu ideju s glavnom premisom da međunarodna kulturna razmjena ne mora biti vezana samo uz putovanja ansambla u inozemstvo već je jednako važno omogućiti i stranim izvođačima da predstave svoje tradicije u Splitu i upoznaju sredinu iz koje domaćin dolazi.

Festival je s vremenom rastao, međunarodno priznanje dobio je i kroz CIOFF-ov certifikat, a u dosadašnjih pet izdanja programi na splitskoj Rivi i drugim gradskim i županijskim lokacijama okupili su više od 2000 izvođača pristiglih iz 24 zemlje iz cijelog svijeta.

Jedinstvo u svojim projektima ide dalje jer već dan nakon Brazila počele su pripreme za nadolazeće 6. izdanje CIOFF Međunarodnog festivala folklora koji u 2027. ujedno postaje i 3. CIOFF Festival mediteranskih kultura. Bit će to još jedna prigoda za suradnju javnog i civilnog sektora u spajanju kulture i turizma.



Kultura kao turistička vrijednost koja nadilazi razgledavanje

Hrvatski turizam se konstantno suočava s pitanjem kako posjetiteljima ponuditi sadržaje koji nadilaze uobičajeno iskustvo sunca, mora i povijesnih znamenitosti, a kultura je jedno od područja u kojem destinacija može pokazati vlastitu posebnost.

Upravo u tome i jest posebna uloga Jedinstva. Ansambl hrvatsku tradiciju ne predstavlja isključivo na nastupima u inozemstvu nego kroz organizaciju međunarodnog festivala omogućuje da druge kulture dođu u Split. Takav pristup, u kojeg se uklapa i nagrađivana manifestacija Šotobraco Splitom koju zajednički potpisuju TZ Split i Jedinstvo od 2017., obogaćuje turističku ponudu i pridonosi prepoznatljivosti grada kao mjesta kulturnih susreta, a ne samo odmora i razgledavanja.

Nadolazeće razdoblje u tom kontekstu nudi izuzetnu prigodu da se zasluženo povjerenje međunarodnih i svjetskih krovnih organizacija u turizmu i kulturi spoje u jednu sinergijsku priču te da godina u kojoj je, prvenstveno zahvaljujući TZ SDŽ, Splitsko-dalmatinska županija okrunjena prestižnom titulom Europske regije gastronomije za 2027., te s druge strane u istoj godini postaje ponosni domaćin 3. CIOFF Festivala mediteranskih kultura, bude iskorištena za snažnije pozicioniranje naše regije na globalnoj karti održivog turizma, kulture, autentične baštine i vrhunske gastronomske ponude.

Događaji poput Šotobraca Splitom, zimskog kolendavanja ulicama grada ili festivala folklora ne jamče automatski veći broj dolazaka ili noćenja. Njihova je vrijednost u tome što gradu daju dodatne sadržaje, proširuju iskustvo posjetitelja i stvaraju povod za ponovni dolazak. Kultura tako postaje dio dugoročnog predstavljanja Splita i SDŽ, a ne samo prateći program turističke sezone.

Kulturna diplomacija bez velikih riječi

Članovi Jedinstva u Brazilu nisu predstavljali Hrvatsku govorima i službenim prezentacijama, nego su kroz nastupe publici, djeci i običnim građanima približili dio hrvatske kulturne baštine, a susreti s brazilskim izvođačima omogućili su i upoznavanje njihovih običaja i tradicija. Takva je razmjena posebno vrijedna za mlade sudionike, koji međunarodno iskustvo stječu izravnim kontaktom s vršnjacima iz drugih zemalja.

Otvaranju festivala u Maceióu nazočila je i gospođa Gordana Prelčec Sermek, opunomoćena ministrica u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Brazilu, koja je na događaj doputovala iz glavnog grada Brazilije, udaljenog dva i pol sata leta avionom. U ime svih članova ansambla koristimo i ovu prigodu da još jednom najiskrenije zahvalimo gospođi Prelčec Sermek što je svojim dolaskom, iz zaista poprilično udaljene Brazilije, dodatno naglasila važnost ovog našeg projekta kojim smo predstavili Hrvatsku u dalekom Brazilu. Tijekom svog dvodnevnog boravka u Maceióu opunomoćena ministrica pratila je sve naše nastupe, više puta se susretala s članovima Jedinstva, a u srdačnim razgovorima s vodstvom ansambla razmijenjena su iskustva i iznesene neke nove mogućnosti međunarodne suradnje.

Dolazak gospođe Gordana Prelčec Sermek sa suradnicima dao je predstavljanju hrvatske kulture i jednu dodatnu, institucionalnu dimenziju. Jer odavno je prepoznato da se djelovanje folklornih ansambala u inozemstvu ne svodi samo na izvedbu programa: ono je i način na koji se hrvatska kultura predstavlja međunarodnoj publici te održavaju veze s ljudima i institucijama koji pridonose njezinoj vidljivosti.

I dok diplomacija službenim kanalima gradi odnose između država, s druge strane, one manje medijski vidljive, kulturne udruge poput Jedinstva stvaraju prostor za neposredno upoznavanje ljudi i njihovih tradicija te kroz konkretno iskustvo koje publika može vidjeti, osjetiti i doživjeti.

Tradicija koju nose nove generacije

Međutim ipak najvažniji dio djelovanja Jedinstva jest rad s djecom i mladima. Više od 300 aktivnih članova prosječne dobi od 16,9 godina dovoljno govori o budućnosti ansambla i pokazuje da tradicija nije samo naslijeđe prethodnih generacija nego praksa koja se prenosi kroz redovit rad, probe, nastupe i putovanja. U ovoj nekoj dimenziji života ansambla izvan Hrvatske, putovanja i međunarodni nastupi dolaze kao svojevrsna nagrada, ali tom iskustvu daju i dodatnu vrijednost u kojoj mladi članovi upoznaju druge sredine, susreću vršnjake iz različitih kultura i uče kako hrvatsku tradiciju ponosno predstaviti drugima.

Putovanja poput brazilskog važna su i za dugoročnu održivost ansambla. Više od stoljeća djelovanja ne jamči samo po sebi budućnost neke udruge. Ona ovisi o tome može li privući nove članove, zadržati njihovo zanimanje i stvoriti uvjete u kojima će tradiciju željeti prenositi dalje. Jedinstvo upravo kroz rad s mladima i međunarodne aktivnosti nastoji održati taj kontinuitet.

Za ansambl s više od stoljeća djelovanja upravo je taj kontinuitet jedan od ključnih izazova i zadataka. Tradicija ostaje živa kada se prenosi novim generacijama, ali i kada se susreće s drukčijim iskustvima. Nastupi u inozemstvu i organizacija međunarodnih događanja u Splitu dva su dijela istoga procesa – predstavljanja vlastite kulture i upoznavanja kultura drugih naroda. Uz stalnu potporu SDŽ, svih turističkih zajednica i ostalih nadležnih te uz konstantnu predanost Grada Splita u iznalaženju trajnog prostora za rad ansambla, izvanrednu suradnju s HNK Split, ansamblima, srodnim društvima i KUD-ovima, stvaraju se temelji za nastavak uspješnog djelovanja ansambla i očuvanje tradicije za generacije koje dolaze.

Od Splita do Maceióa, Jedinstvo nastavlja raditi ono što najbolje zna: čuva tradiciju, prenosi je mladima i dijeli je s publikom koja je možda prvi put susreće. A kada se nakon svakog gostovanja u inozemstvu ponovno vrati na splitske pozornice, iskustva donesena s putovanja postaju dio njegova daljnjeg rada – i još jedan način da Split ostane povezan sa svijetom.

Iz Jedinstva na kraju još jednom srca zahvaljuju Ministarstvu kulture i medija te Hrvatskoj turističkoj zajednici što su ponovno prepoznali kontinuitet i kvalitetu djelovanja Jedinstva u promociji Hrvatske i njenog turizma kroz, ples, glazbu i onaj iskreni ponosni osmijeh na pozornici i van nje. Također zahvala svim onim anonimnim i manje anonimnim tvrtkama kao i pojedincima koji su financijski potpomogli ovu turneju od Splita do Australije: Vjeranu, Gordanu, Luki, Neni…

Hvala portalu Dalmacija Danas, osobito Radi i Augustinu što uvijek s puno razumijevanja i strpljenja prate sve projekte i aktivnosti Jedinstva.

Za kraj oni najvažniji. Velika hvala svim članovima koji su na sve moguće i nemoguće načine sudjelovali svojim ogromnim doprinosom u ovom velikom projektu. Bez njih ovo ništa ne bi bilo moguće, a oni su abecednim redom: Ana Bilić, Tea Bilić, Rocco Bošnjak, Antea Buntić, Stefanija Buntić, Jelena Čulić, Ivan Čilaš, Eli Domazet, Duje Dundić, Marijan Ević, Lucija Gugić, Andrea Ivić, Zvonimir Jerković, Ante Jurica, Zvonimir Jurun, Anamarija Kožica, Jerko Kovačević, Lana Lelas, Nina Mažibrada, Toni Popović, Dea Pralija, Petar Puškarić, Nora Radanović, Emin Sarajlić, Sonja Stjepić, Antonio Šimundža, Toni Tahirbegović, Toni Vranić i Domina Zrnić.

Jedinstvo nastavlja svojim putem, a s njim će i dalje putovati Split, Dalmacija i Hrvatska.