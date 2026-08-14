Bravo, mlade Barakude! Hrvatska srušila Srbiju i izborila polufinale Europskog prvenstva

Bravo za još jednu našu mladu reprezentaciju. Hrvatska vrsta do 20 godina je na Europskom prvenstvu u Varni u Bugarskoj, svladala Srbiju u četvrtfinalu, te se plasirala u krug 4 najbolja sastava Starog kontinenta. Nastavlja se očito predivno hrvatsko vaterpolsko ljeto mlađih reprezentativnih uzrasta, piše HVS.

Velika utakmica sjajnih suparnika u Varni. Nešto je bolje otvorio suparnik naših mladića, povevši 2:0 nakon četiri minute, ali vrlo brzo su mladi Hrvati pronašli odgovor. Prvenstveno u čvršćoj obrani, s podosta blokova, ali i s vanjskim šutevima. Prvo Burburan s igračem više, pa onda lucidan gol Šušića za 2:2.

Slijedilo je razdoblje igre gol za gol, u kojem bi Srbija povela, Hrvatska izjednačavala – Dragaš na 3:3 s igračem više, te Šušić iz peterca 14 sekundi prije prvog odmora.

U drugoj smo četvrtini dugo čekali do prvog pogotka. Obrane obiju momčadi su bile na visini, od vratara do blokova, da bi sredinom ove dionice Hrvatska Burburan iz kaznenog udarca prvi put doveo mlade Barakude u prednost, 5:4. Sada je Srbija bila u položaju ‘lovili’, sustizati minimalnu prednost Hrvatske. Bilo je to razdoblje igre u kojoj s kod suparnika istaknuo Luigi Canepa, mladi igrač ponikao inače u Partizanu. No, s druge strane, sjajan je posao u napadu radio centar Viktor Tončinić. Nosio je ‘dubinu’ našeg napada, obavljao sjajan posao na 2 metra zarađujući izbačaje odnosno igrača više za našu reprezentaciju.

Na poluvrijeme se otišlo s prednošću Hrvatske 7:6 golom Šušića minutu i pol prije kraja druge četvrtine, s igračem više.

Početkom treće četvrtine prvi smo put poveli s dva gola razlike. U četvrtoj minute ovog dijela igre, upravo je Viktor Tončinić nakon što je zaradio igrača više, bio i strijelac s druge vratnice za vodstvo Hrvatske 8:6. Održavali smo tih 2 gola prednosti (9:7 i 10:8), izbacili Mičanovića zbog treće osobne, a ostaje žal za primljenim golom, lobom Adamovića u zadnjoj sekundi napada Srbije za smanjenje našeg vodstva, (10:9). Ipak, u sljedećem napadu centar Tončinić pogađa i drugi put, ponovo smo na dva gola prednosti (11:9 na početku zadnje minute treće dionice). Šteta tek što koju sekundu kasnije nije uspjela kontra za moguće odvajanje na tri pogotka prednosti.

Nema veze, uspjeli su to dečki u prvom napadu zadnje četvrtine – 12:9. Ljevak Ante Jerković kroz ‘šumu’ srpskih ruku, uz puno ‘mahanja’, držanja srpske obrane na maksimumu rada tzv. ‘škara’ u vodi.

Šest minuta prije kraja, pri vodstvu 12:10, naš vratar Nikola Batoš brani kontru Srba 1 na 0, te odmah gura Jerkovića u kontru koji je iznudio peterac. Siguran realizator kaznenog udarca bio je Gabrijel Burburan. Malo manje od šest minuta do kraja, ponovo smo bili na plus 3 odnosno 13:10. Nije dugo trajalo jer u samo jednoj minuti suparnik je smanjio na 13:12 golom s 2 metra i iz peterca.

Vratio je Jerković malo veću prednost (14:12), ali i srpski ljevak Novaković je pogodio na drugoj strani, tri i pol minute do kraja (14:13). Na sceni su i vratari, odlične obrane našeg Batoša koji je bo sjajan cijelu utakmicu (14 obrana), ali i srpskog čuvara mreže Savića. U predzadnjoj smo minuti ostali bez Tončinića (treća osobna), ali uspjeli smo se obraniti s igračem manje, a izbornik Bajić je pozvao minutu odmora. Nismo uspjeli postići gol za otići na plus 2. No, niti naš vratar Batoš ne da lopti ulazak u njegov gol, jednom nas je spasila i vratnica.

U zadnju minutu smo ušli i dalje s prednošću 14:13, nismo iskoristili napad, te je 33 sekunde do kraja srpski izbornik pozvao minutu odmora. Spremao je zadnji napad u kojem su tražili izjednačenje. Jasno, napad Srbije 7 na 6 i… radi hrvatski blok! Obranili smo se, napravili su Srbi i prekršaj u igri s uzimanjem lopte koja im nije pripadala, ali naš blok nije želio peterac već su se odlučili radije, 14 sekundi do kraja zadržati loptu. To je opcija koja je u zadnjoj minuti u ovakvim situacijama dopuštena.

Ono najbitnije – Hrvatska je u polufinalu, a ondje ćemo igrati sutra već, u subotu, 15. kolovoza protiv boljeg iz dvoboja Italije i Njemačke. Naše subotnje polufinale je na rasporedu od 18.30 sati po našem vremenu

Zoran Bajić, hrvatski izbornik:

– Pobjeda sasvim zaslužena. Mislim da smo bili bolji suparnik. Utakmica je bila dinamična, lijepa za gledati svim ljubiteljima vaterpola, a nadamo se da ćemo tako i nastaviti. Pretpostavljam da ćemo igrati protiv Italije jer su izraziti favoriti protiv Nijemaca. Gledat ćemo ispraviti pogreške iz prijašnjeg susreta s njima u skupini, a bilo je tada dosta pogrešaka. Probat ćemo biti pravi i da u sljedeće dvije utakmice pokažemo da tu gdje jesmo, nismo slučajno.