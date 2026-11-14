Bravo, majstore! Kaštelanin Luka Žuljević prvak Europe u kickboxingu, veliko slavlje hrvatskog sporta u Skoplju

Velike vijesti stižu iz Sjeverne Makedonije! Luka Žuljević, sjajni kaštelanski kickboksač i član hrvatske reprezentacije, novi je prvak Europe! Na Europskom seniorskom prvenstvu u Skoplju još je jednom pokazao svoju kvalitetu i bogato natjecateljsko iskustvo te se popeo na najvišu stepenicu pobjedničkog postolja.

Vijest o velikom uspjehu objavio je i Hrvatski kickboxing savez na svojoj službenoj Facebook stranici Crokickboxing.hr, uputivši čestitke novom europskom prvaku i njegovu treneru Miljenku Šarcu.

"Bravo majstore! Luka Žuljević prvak je Europe. Vrhunski se borio u finalu pokazavši iznimnu vještinu. Čestitke Luka naš šampione, čestitke i treneru Miljenku Šarcu", poručili su iz Saveza.

Od pobjede nad domaćim borcem do europskog zlata

Žuljević je na prvenstvo stigao kao jedan od najiskusnijih hrvatskih reprezentativaca, s brojnim uspjesima na najvećim međunarodnim natjecanjima. Svoj ovogodišnji nastup uspješno je otvorio pobjedom protiv domaćeg predstavnika Nauma Dodevskog, čime je nastavio put prema borbama za odličja.

U petak je izborio plasman u finale, a u subotu, 14. studenoga, stigla je i najljepša moguća potvrda njegove kvalitete – naslov europskog prvaka. Za Kaštela i Kickboxing klub Uni-Rent ovo je još jedan rezultat koji potvrđuje dugogodišnji kontinuitet vrhunskog rada.

Čovjek koji je već osvajao svjetska i europska zlata

Za Žuljevića ovo nije prvi veliki međunarodni uspjeh. Kaštelanski borac godinama pripada vrhu hrvatskog kickboxinga, a iza sebe ima i naslove svjetskog prvaka. Svjetsko zlato osvojio je 2019. godine u Antalyji, a uspjeh je ponovio 2021. u talijanskom Lido di Jesolu.

Posebno valja izdvojiti i europsko zlato iz 2022. godine, kada je u turskoj Antalyji slavio u disciplini kick light, u kategoriji do 89 kilograma. Dvije godine poslije svjetsko zlato osvojio je i na prvenstvu u Portugalu, čime je dodatno učvrstio status jednog od najuspješnijih kaštelanskih boraca.

Njegovi rezultati nisu slučajnost, nego plod dugogodišnjeg rada, discipline i kontinuiteta nastupa na najvišoj razini. Nova europska titula još je jedna potvrda takvog sportskog puta.

Velike zasluge pripadaju i treneru Miljenku Šarcu

Uspjesi Luke Žuljevića usko su povezani s radom Kickboxing kluba Uni-Rent iz Kaštela, koji je tijekom godina iznjedrio niz kvalitetnih boraca i osvajača međunarodnih medalja. Jedno od najvažnijih imena tog sportskog kolektiva upravo je trener Miljenko Šarac, koji je i ovoga puta bio uz svojeg borca.

Na prvenstvu u Skoplju kaštelanske natjecatelje pratila je i trenerica Ivana Tadić, dok je Žuljević uz sebe imao stručnu podršku potrebnu za nastup protiv najboljih europskih kickboksača.

Još jedna medalja stiže u Kaštela: Ante Buzov osvojio broncu

Kaštela na ovom Europskom prvenstvu imaju još jedan razlog za slavlje. Ante Buzov, također član Uni-Renta, osvojio je brončanu medalju i tako dodatno upotpunio uspjeh kluba.

Buzov je na putu do odličja pobijedio slovenskog reprezentativca Marka Antonija Perkovića rezultatom 3:0, dok ga je u borbi za ulazak u finale zaustavio ukrajinski predstavnik.

Europsko prvenstvo u Skoplju okupilo je 1.023 natjecatelja iz 41 europske države, što dodatno govori o vrijednosti ostvarenih rezultata.

Za Kaštela, ali i cijelu Dalmaciju, nova zlatna medalja Luke Žuljevića i bronca Ante Buzova predstavljaju izniman sportski uspjeh. Kaštelanski kickboxing ponovno je pokazao da se može ravnopravno nositi s najboljima u Europi.

Čestitke Luki, Anti, trenerima i cijelom Uni-Rentu!