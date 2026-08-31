Bravo, dico! Veliko priznanje za HNK Imotski'91: Hajduk pozvao deset mladih nogometaša na turnire

HNK Imotski'91 dobio je novo priznanje za rad s mladim nogometašima. Akademija Luka Kaliterna HNK Hajduk Split pozvala je čak deset igrača imotskog kluba na nastupe na turnirima održanima proteklog tjedna i vikenda.

Poziv je dobilo osam dječaka i dvije djevojčice, koji su predstavljali Hajduk na turnirima u različitim uzrasnim kategorijama.

Na turniru u Kupresu u kategoriji U11 nastupili su Ante Mustapić i Andrija Glavaš, dok su na turniru u Klisu u istoj kategoriji Imotski predstavljali Josip Malenica, vratar, Jakov Aračić i Josip Grubišić.

U kategoriji U9 na turniru u Klisu nastupili su Lovro Bubalo, Ante Lončar i Nino Bajić.

Dvije mlade nogometašice, Marta Raič i Ana Gudelj, nastupile su na turniru u Zagrebu u organizaciji ŽNK Hajduk. Raič je pritom nastupila na poziciji vratarke.

Iz HNK Imotski'91 ističu kako je poziv Hajdukove akademije za njihove mlade igrače veliko iskustvo i dodatni poticaj za nastavak rada i razvoja.

- U samo devet godina postojanja HNK Imotski'91 izrastao je u klub koji je prepoznat po kvalitetnom, stručnom i kontinuiranom radu s mladim nogometašima na ovim prostorima - poručili su iz kluba.

U klubu naglašavaju kako im cilj nije samo nogometni razvoj djece, već i stvaranje zdravih i odgovornih mladih ljudi kroz sport. Poseban naglasak stavljaju na disciplinu, odgovornost, zajedništvo, radne navike i razvoj psihomotoričkih sposobnosti.

Iz HNK Imotski'91 zahvalili su roditeljima na povjerenju te pozvali nove članove da se priključe njihovoj školi nogometa.

Klub je pritom uputio i apel gradskoj vlasti da prepozna rezultate mladih sportaša te pomogne u osiguravanju kvalitetnijih infrastrukturnih uvjeta za njihov daljnji rad i razvoj.