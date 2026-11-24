Malonogometna reprezentacija Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske ostvarila je izniman uspjeh na Svjetskom prvenstvu u malom nogometu za policijske službenike, održanom u nizozemskom Eibergenu.

U konkurenciji od po 24 momčadi hrvatski policajci osvojili su čak dva naslova svjetskih prvaka – u seniorskoj kategoriji i kategoriji igrača starijih od 35 godina.

U seniorskom dijelu turnira Hrvatska je u finalu svladala reprezentaciju Poljske. Nakon što je utakmica završila neriješenim rezultatom, uslijedilo je izvođenje kaznenih udaraca u kojem su hrvatski policajci bili uspješniji.

U kategoriji starijih od 35 godina Hrvatska je u finalu uvjerljivo pobijedila reprezentaciju Španjolske rezultatom 2:0.

Četvorica policajaca s juga Dalmacije

Poseban razlog za slavlje ima Policijska uprava dubrovačko-neretvanska. Naime, od ukupno deset igrača seniorske reprezentacije, čak četvorica dolaze iz ove policijske uprave:

Marijo Batinović , kapetan ekipe, iz Policijske postaje Ploče

, kapetan ekipe, iz Policijske postaje Ploče Ivan Marković iz Postaje granične policije Metković

iz Postaje granične policije Metković Josip Stjepanović iz Policijske postaje Ston

iz Policijske postaje Ston Dane Dominiković iz Interventne jedinice policije PU dubrovačko-neretvanske

Ivan ostvario jedinstven uspjeh

Posebno se istaknuo Ivan Marković, koji je nastupao za obje hrvatske momčadi i tako postao jedini igrač na prvenstvu koji je osvojio naslov svjetskog prvaka u dvije kategorije.

Hrvatski policajci kontinuitet sjajnih rezultata bilježe još od 2023. godine, kada su u Nizozemskoj osvojili naslov svjetskih prvaka. Godinu poslije, kao i 2025. godine, osvojili su drugo mjesto, da bi se ove godine ponovno okitili zlatom.

Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske uputili su čestitke cijeloj reprezentaciji MUP-a, a posebno četvorici svojih kolega koji su pridonijeli ovom velikom sportskom uspjehu.