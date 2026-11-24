Malonogometna reprezentacija Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske ostvarila je izniman uspjeh na Svjetskom prvenstvu u malom nogometu za policijske službenike, održanom u nizozemskom Eibergenu.
U konkurenciji od po 24 momčadi hrvatski policajci osvojili su čak dva naslova svjetskih prvaka – u seniorskoj kategoriji i kategoriji igrača starijih od 35 godina.
U seniorskom dijelu turnira Hrvatska je u finalu svladala reprezentaciju Poljske. Nakon što je utakmica završila neriješenim rezultatom, uslijedilo je izvođenje kaznenih udaraca u kojem su hrvatski policajci bili uspješniji.
U kategoriji starijih od 35 godina Hrvatska je u finalu uvjerljivo pobijedila reprezentaciju Španjolske rezultatom 2:0.
Četvorica policajaca s juga Dalmacije
Poseban razlog za slavlje ima Policijska uprava dubrovačko-neretvanska. Naime, od ukupno deset igrača seniorske reprezentacije, čak četvorica dolaze iz ove policijske uprave:
- Marijo Batinović, kapetan ekipe, iz Policijske postaje Ploče
- Ivan Marković iz Postaje granične policije Metković
- Josip Stjepanović iz Policijske postaje Ston
- Dane Dominiković iz Interventne jedinice policije PU dubrovačko-neretvanske
Ivan ostvario jedinstven uspjeh
Posebno se istaknuo Ivan Marković, koji je nastupao za obje hrvatske momčadi i tako postao jedini igrač na prvenstvu koji je osvojio naslov svjetskog prvaka u dvije kategorije.
Hrvatski policajci kontinuitet sjajnih rezultata bilježe još od 2023. godine, kada su u Nizozemskoj osvojili naslov svjetskih prvaka. Godinu poslije, kao i 2025. godine, osvojili su drugo mjesto, da bi se ove godine ponovno okitili zlatom.
Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske uputili su čestitke cijeloj reprezentaciji MUP-a, a posebno četvorici svojih kolega koji su pridonijeli ovom velikom sportskom uspjehu.