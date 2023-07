BRATOUBILAČKI RAT U SDP-u Barbir Matijeviću: "Politološki analfabetu, ja sam častan čovjek, a SDP je za mene časna stranka koja ne izdaje partnera u prvom zavoju"

Netrpeljivosti, tko zna koje u nizu posljednjih godina, nastavljaju se u splitskom SDP-u. Posljednja kulminacija dogodila se nakon što je Damir Barbir, vijećnik SDP-a, podržao Puljkov prijedlog o podizanju kredita za Grad Split. Barbirova podrška, za koju šef splitskog SDP-a Davor Matijević tvrdi da nije bila u dogovoru sa strankom, do te je mjere zaoštrila odnose između jedina dva SDP-ovca u Gradskom vijeću da je to postala glavna politička vijest iz Splita čiji odjeci sežu do Zagreba.

Priča je danas dobila nastavak jer Barbir tvrdi da je već donesena odluka o njegovom izbacivanju iz stranke. Uz to, izrazito se kritički osvrnuo na svog, čini se, već bivšeg stranačkog šefa.

Objavu prenosimo u cijelosti:

-Tko će mi suditi? Jedan sudac (Davor Matijević) i stotine Pilata (u liku Peđe Grbina)

Počeo je proces mojeg izbacivanja iz SDP-a. Gradski odbor splitskog SDP-a je nešto kao odluku donio jednoglasno. Jer zaista je za to i dovoljan jedan glas - onaj Davora Matijevića. On je moj jedni sudac u ovom procesu koji nema ni biblijske dimenzije kakve sam namjerno stavio u naslov niti političko povijesne (Milost ne tražim niti bih vam je dao) kakvih je bilo u povijesti suđenja.

Ali dopustite mi da sam u svojem običnom životu i razini politike koju sam dosegnuo, ipak mislio da su neki povijesno namješteni obrasci suđenja ipak namijenjeni samo za političku elitu, a ne i za nas običnu "raju". Kad ono i meni s tako tankim političkim životopisom odjednom pokucalo na vrata epsko suđenje, koje će - po moju žalost - ipak biti sasvim amaterski igrokaz.

"Sve ono što je bio moj stvarni propust sada će u splitskom SDP-u nastaviti činiti nekoliko 'Barbira'"

A s moje bezgrešne strane (kako se očekuje da sam sebe branim) trebao bi biti onaj obrazac "za ničim ne žalim / ponovio bih sve isto / bla-bla...", al nije tako. Sve ono što je bio moj stvarni propust sada će u splitskom SDP-u nastaviti činiti nekoliko "Barbira" čije ponašanje puno bolje razumijem sad kad je moja pozicija postala izolirana.

Moj propust, sada vidljiv i meni samom, je u tome što se nisam oglasio nekoliko dana prije sjednice. A to vam ide tako da se sve onako nadate da će se stvari nekako kompromisno posložiti, kao i najčešće. Mi ćemo tražiti neke dodatne osigurače, ma kako oni nerealni ili nebitni bili, Puljak će nešto objasniti, mi ćemo napola prihvatiti, Puljak će reći da je to i mislio, mi ćemo reći da će naše ruke za većinu i dalje ovisiti o tome koji projekti će dolaziti na Gradsko vijeće, a tražit ćemo i ove iz ugovora - i onda će sve proći...

Kad sam vidio da je, kako narod kaže, "vrag odnio šalu" pola dana prije glasanja poslao sam poruku predsjedniku stranke i nekim članovima Predsjedništva nacionalnog SDP-a, jer više nije ni bilo vremena za splitski orgnizaciju, budući da je sjednica trajala, a "i škare i sukno" su ionako bile u Matijevićevim rukama, kojemu je rušenje suradnje s Puljkom i Centrom ionako polujavno otkriveni cilj... Jedan od članova Predsjedništva SDP-a Hrvatske mi se pisanim porukama javio i dao do znanja da je otvorio komunikaciju i s Davorom Matijevićem..., ali do trenutka glasanja nisam dobio nikakav input ni od koga. Tišina...Toliko o mojoj "izdaji" SDP-a.

'Očekivao sam da će Davor Matijević biti uz gradonačelnika, a ne HDZ+

Očekivao sam da će Davor Matijević biti kontaktiran (i bio je) i da će se politički shvatiti da je interes SDP-a da bude uz gradonačelnika, a ne HDZ. Očekivao sam čak i političko lukavstvo Davora Matijevića, jer je politički okretan, da će shvatiti kako mu je ipak logičnije da ne otkriva svoju netrpeljivost prema Puljku do razine grupiranja s Kerumovcima. Ali pogriješio sam u procjeni.

Ostao sam sam, kako kaže jedna pjesma, kao što ću i sada ostati sam u ovom suđenju, jer Davor Matijević već najavljuje da će sve proći - jednoglasno. Jer zaista je za to dovoljan jedan jedini glas - onaj njegov. I tako umjesto da nama dvojici "sudi" netko treći neutralan, jedan će suditi drugome. Njegova većina u Gradskom odboru SDP-a ionako slijedi njegov glas, a onih nekoliko kolega koje ipak misle drukčije, učinit će isto što i ja do jučer. Šutjet će i očekivati nemoguće - da se stvari nekako izglade zbog javnosti. A neće.

Korektnim, ali šutljivim članovima splitskog Gradskog odbora i Predsjedništva SDP-a, a i cijelog SDP-a, objasnit ću samo za koju cijenu sam ih "izdao" i svrstao se uz većinu i Puljka. Moram to učiniti da ih sačuvam od politološke idiotarije koju je izmislio Davor Matijević. On kaže da sam se ja, kao i svi takvi (da ih ne nabrajam uz koga me sve svrstao, zamijenom teze), prodao pretrčavajući većini. Pa politikantski klaune i ti si do četvrtka bio dio te većine. I to si samoinicijativno potrčao reći nakon zadnjih izbora. Mi smo se, SDP, ponudili Puljku i Centru da se obavi konstituiranje ovog saziva Gradskog vijeća.

Može se to zvati koalicijom, može projektnom suradnjom, može i dan za danom suradnjom, ali bez nas nije nikad ni bilo većine kao takve! Politološki analfabetu, ja sam častan čovjek, a SDP je za mene časna stranka koja ne izdaje partnera u prvom zavoju. Partnera kojeg smo sami takvim proglasili! Kad si žeton objavio na svojem FB-u, to je kao da si ga stavio na vlastito čelo, jer ništa mu drugo ni ne priliči. Toliko o tvojem politološkom znanju tko je kamo pretrčao. Ja u većinu kojoj smo sami pristupili ili ti u HDZ-ovu manjinu koju si sam izabrao. Je li izdajnik onaj tko je promijenio stranu ili onaj koji je na strani koju smo sami izabrali i ostao? Džaba su stari Grci izmislili logiku, kad je neki u 21. stoljeću negiraju i još se smatraju intelektualcima i političarima.

'Davor Matijević je sadržajno izdao socijaldemokraciju'

Davor Matijević je sadržajno izdao socijaldemokraciju i Davor Matijević je izdao budućnost borbe protiv modela koji je uspostavio HDZ. Pa imamo i dokaz - pogledajmo semafor! HDZ, Kerumovci, DP, jedan Mostovac i jedinstveni SDP-ovac Davor Matijević. Svi svoji na okupu. Amen.

Slijedi moje izbacivanje iz SDP-a, stranke koju sam izabrao i sudjelovao u građenju koliko sam znao i mogao. Ali sad je to irelevantno, jer nije bilo ni najmanje šanse da ja svoje ime stavim u taj vaš niz. Točka - napisao je Barbir.

