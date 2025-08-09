Brat kapetana Bekavca o povratku iz zatvora: "Ni sam ne zna što se dogodilo"

Ostao sam u nevjerici, rekao je Jozo Bekavac, brat hrvatskog pomorca Marka Bekavca, koji je iznenada pušten iz turskog zatvora i stigao kući u Hrvatsku. Vijest je obitelj doznala jutros iz hrvatskog veleposlanstva u Turskoj, a reakcija je bila – šok i olakšanje.

– Mislili smo da ga premještaju u drugi blok, jer nam je to rekao jučer. No jutros smo doznali da su ga zapravo pustili. Bili smo ugodno iznenađeni, kazao je Jozo Bekavac u razgovoru za podnevni Dnevnik HRT-a.

Optužen za krijumčarenje – osuđen na 30 godina

Marko Bekavac uhićen je u listopadu 2023. u turskoj luci Eregli, gdje je na brodu Phoenician M, kojim je zapovijedao, pronađeno 137 kilograma kokaina. U rujnu prošle godine bio je osuđen na 30 godina zatvora.

No, nakon višemjesečnih diplomatskih i institucionalnih napora, kapetan Bekavac vraćen je kući.

– Sretan sam što je pušten i što je došao doma. Nisam ga još vidio, ali njegova supruga mi je rekla da je dobro. I njemu još ništa nije jasno, rekao je brat.

Zahvala svima koji su pomogli

Jozo Bekavac uputio je zahvalnost svima koji su pomogli – od Vlade i Ministarstva vanjskih poslova do sindikata i medija.

– Hrvatska diplomacija, ljudi izvan sustava, svi su dali veliki doprinos. Posebno hvala novinarima, svi ste učinili maksimum da se pomogne i spasi ga iz zatvora.

"Kriminalizacija pomoraca mora prestati"

Bekavac ističe kako ovaj slučaj otvara važnu temu – odnos prema pomorcima.

– Ovo je debakl pokušaja kriminalizacije pomoraca. Iz Udruge kapetana već predlažu zakonske promjene i na razini EU-a. Pomorce se kriminalizira i to se mora promijeniti.

– Život ide dalje, ali ovo iskustvo pokazalo je koliko je važno imati sustav koji stoji iza svojih ljudi, zaključuje Jozo Bekavac.