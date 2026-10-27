Branka Ramljak imenovana vršiteljicom dužnosti dekanice Ekonomskog fakulteta

Senat Sveučilišta u Splitu na današnjoj je sjednici imenovao prof. dr. sc. Branku Ramljak za vršiteljicu dužnosti dekanice Ekonomskog fakulteta u Splitu, izvijestili su sa Sveučilišta.

Uz odluku o imenovanju, Senat je potvrdio i izbore nastavnika na znanstveno-nastavna radna mjesta na Ekonomskom i Filozofskom fakultetu.

Prof. dr. sc. Lena Malešević Perović s Ekonomskog fakulteta izabrana je na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom izboru.

Također, izv. prof. dr. sc. Marko Hell s Ekonomskog fakulteta izabran je na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora, dok je izv. prof. dr. sc. Marija Lončar s Filozofskog fakulteta izabrana na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice.

O navedenim odlukama javnost je izvijestilo Sveučilište u Splitu službenim priopćenjem nakon sjednice Senata.