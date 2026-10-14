Branka Lozo: Glas za SDP i Možemo znači glas za ideju neke nove Jugoslavije

„Glas za SDP, Možemo i ostale ekstremno lijeve opcije znači glas za ideju neke nove Jugoslavije. Suverenističke snage moraju se okupiti kako bi spriječile ekstremnu ljevicu da dođe na vlast!”, poručila je Lozo u opisu objavljenog videa.

Ovom porukom Lozo je iznijela svoju ocjenu političkog smjera SDP-a i Možemo, povezujući te stranke s idejom stvaranja neke nove Jugoslavije. Istodobno je naglasila potrebu političkog okupljanja suverenističkih opcija.

Njezina objava predstavlja poziv na ujedinjavanje političkih snaga koje dijele suverenistička stajališta, uz jasno protivljenje dolasku lijevih stranaka na vlast.

Lozo pritom nije samo kritizirala političke protivnike, već je svojom porukom otvorila i pitanje mogućeg zajedničkog nastupa suverenističkih stranaka na hrvatskoj političkoj sceni.