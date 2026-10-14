Branitelji traže da jedna splitska ulica dobije ime po legendarnoj postrojbi BATT: "Vrijeme je za trajno priznanje"

Grad Split dobio je inicijativu za imenovanje jedne od gradskih ulica u čast Specijalne jedinice policije BATT Split, jedne od najpoznatijih splitskih postrojbi iz Domovinskog rata. Prijedlog je Gradskom vijeću, odnosno Odboru za imenovanje ulica, trgova i spomenika, uputio Inicijativni odbor branitelja oboljelih od malignih bolesti.

U dopisu datiranom 28. srpnja 2026. godine, na kojem je vidljiv prijamni pečat od 14. listopada, inicijatori ističu da Split trajnim imenovanjem javne površine treba odati počast postrojbi koja je od samih početaka Domovinskog rata sudjelovala u obrani Hrvatske.

Postrojba čije ime čuva uspomenu na četvoricu poginulih specijalaca

Specijalna jedinica policije Split osnovana je 15. ožujka 1991. godine, kao prva formacija oružanih snaga na području Splitsko-dalmatinske županije. Ime BATT dobila je prema početnim slovima prezimena četvorice svojih prvih poginulih pripadnika: Zorana Bočine, Kažimira Abramovića, Ivana Tomaša i Jakova Topića.

Pripadnici postrojbe sudjelovali su u nizu važnih vojnih i policijskih operacija tijekom Domovinskog rata. Njihov ratni put vodio ih je od Pakraca i Plitvica, preko Kijeva, Velebita, Maslenice i Medačkog džepa, do dubrovačkog područja i zapadne Slavonije.

Postrojba je svoje ratno sjedište imala u Vili Dalmacija u Splitu, gdje je 2016. godine postavljena spomen-ploča. Ove godine obilježena je i 35. obljetnica njezina osnutka.

„Mnogi danas vode svoju najtežu, tihu bitku za zdravlje i život“

Posebnu težinu inicijativi daje činjenica da iza nje stoje branitelji koji upozoravaju na zdravstvene probleme s kojima se dio njihovih suboraca suočava desetljećima nakon završetka rata.

U dopisu naglašavaju da prijedlog nije usmjeren samo na čuvanje uspomene na poginule pripadnike BATT-a nego i na iskazivanje poštovanja prema živim braniteljima.

„Naša inicijativa ne teži samo očuvanju uspomene na poginule vitezove SJP 'BATT', već želi pružiti dostojanstveno priznanje i živim pripadnicima, od kojih mnogi danas vode svoju najtežu, tihu bitku za zdravlje i život“, navodi se u prijedlogu.

Inicijatori smatraju da bi takva odluka imala višestruko značenje. Osim očuvanja povijesnog identiteta Splita, budućim bi generacijama pružila trajan podsjetnik na doprinos policijskih specijalaca u stvaranju hrvatske države.

Posebno ističu važnost moralne potpore oboljelim i preživjelim braniteljima, kojima bi imenovanje ulice predstavljalo priznanje za godine provedene u službi domovine.

Koju bi ulicu u Splitu trebalo nazvati po BATT-u?

U prijedlogu nije navedena konkretna ulica. Međutim, inicijatori smatraju da bi ona trebala biti na frekventnoj i prepoznatljivoj lokaciji, po mogućnosti povezanoj s nastankom i djelovanjem postrojbe.

Naglašavaju da odabrana lokacija mora odgovarati povijesnoj važnosti BATT-a za Split i njegovoj ulozi tijekom Domovinskog rata. Pri tome pozivaju nadležni gradski odbor da prilikom razmatranja prijedloga vodi računa i o drugim osobama, institucijama i događajima koji zaslužuju odgovarajuće mjesto u gradskom javnom prostoru.

„Imenovanjem ulice po SJP 'BATT' Split, grad pod Marjanom poslao bi jasnu poruku“, ističu predlagatelji, navodeći očuvanje povijesnog identiteta, obrazovanje budućih generacija i potporu braniteljima kao ključne razloge inicijative.

Prijedlog potpisala trojica umirovljenih branitelja

Dopis su u ime Inicijativnog odbora branitelja oboljelih od malignih bolesti potpisali Branko Jurić, Dražen Bašić i Kristian Petric, umirovljeni hrvatski branitelji. Danas je predan prijelog.

Od nadležnog gradskog odbora očekuju pokretanje postupka razmatranja prijedloga te poručuju da su spremni dostaviti dodatnu dokumentaciju i informacije.

Sama predaja prijedloga ne znači da je odluka o imenovanju ulice donesena. Sljedeći je korak njegovo razmatranje pred nadležnim gradskim tijelima, a ostaje vidjeti hoće li inicijativa dobiti potporu i koja bi splitska ulica mogla ponijeti ime postrojbe BATT.