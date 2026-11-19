Rasprava o troškovima koncerta Dine Merlina, najavljenog za 30. prosinca na splitskoj Rivi, dobila je novu dimenziju. Inicijativni odbor hrvatskih branitelja oboljelih od malignih bolesti javno je podržao građansku peticiju i najavljeni bojkot koncerta, poručujući kako bi prioritet gradske vlasti trebali biti zdravlje i potrebe građana koji se bore s teškim bolestima.

U priopćenju koje potpisuje Kristian Petric, član Inicijativnog odbora hrvatskih branitelja oboljelih od malignih bolesti, iznose oštre kritike na račun trošenja javnog novca za zabavne manifestacije te pozivaju gradonačelnika Tomislava Šutu da preispita prioritete.

Posebno ističu iznos od 375.000 eura, koji se u javnosti navodi kao ukupni trošak koncerta s produkcijom i PDV-om, i traže da se sredstva umjesto toga usmjere prema potrebama onkoloških bolesnika.

„Nemamo ništa protiv Dina Merlina, ali ovo je omalovažavanje bolesnih ljudi”

Iz Inicijativnog odbora naglašavaju da njihov istup nije usmjeren protiv poznatog glazbenika, nego protiv načina na koji se odlučuje o javnim sredstvima.

„Želimo jasno naglasiti kako nemamo apsolutno ništa protiv izvođača Dina Merlina. Međutim, izdvajanje ogromnih financijskih sredstava za dvosatnu zabavu smatramo malicioznim, bezobraznim i duboko omalovažavajućim prema svim našim sugrađanima kojima o dostupnosti lijekova i pravovremenoj dijagnostici doslovno ovisi život”, poručuju branitelji.

Smatraju da gradska vlast u ovakvim situacijama pokazuje nerazumijevanje svakodnevnih problema građana, posebno onih koji se suočavaju s ozbiljnim zdravstvenim poteškoćama.

Podsjećaju da su ranije podržali i inicijativu za prenamjenu kompleksa Duilovo u dom za starije i nemoćne osobe, a sada, kako navode, još snažnije podupiru peticiju kojom se zahtijeva drukčija raspodjela javnog novca.

Izravno pitanje: „Znate li koliko oboljeli čekaju na PET/CT?”

U posebno oštrom dijelu priopćenja branitelji su se izravno obratili splitskom gradonačelniku.

„Gradonačelniče grada Splita, koliko ste svjesni činjenice da osobe oboljele od malignih bolesti čekaju na PET/CT, koliko plaćaju lijekove koje HZZO ne pokriva dok za kratkotrajnu zabavu 'lansirate' 375.000 eura poreznih obveznika, a ne 375.000 krumpira!?”, pitaju iz Inicijativnog odbora.

Ističu kako njihovi članovi vrlo dobro poznaju težinu borbe protiv malignih bolesti jer su i sami prošli kemoterapije, zračenja, imunoterapije i dugotrajna liječenja.

Zbog toga posebno naglašavaju važnost PET/CT dijagnostike, koja se koristi u otkrivanju i procjeni proširenosti malignih bolesti, određivanju stadija bolesti, planiranju liječenja, praćenju učinkovitosti terapije te otkrivanju mogućeg povratka bolesti.

„Mi, hrvatski branitelji koji smo osobno prošli serije kemoterapija, zračenja, imunoterapija, kalvariju maligne bolesti, najbolje znamo što znači svaka minuta, dan, godina u borbi protiv maligne bolesti”, navode.

Njihova je poruka da dostupnost dijagnostike i liječenja mora biti važnija od velikih zabavnih događaja financiranih javnim sredstvima.

Podsjetili i na humanitarne koncerte u Spaladium Areni

Kristian Petric u priopćenju podsjeća i na humanitarne aktivnosti hrvatskih branitelja, koji su tijekom proteklih godina sudjelovali u organizaciji koncerata i prikupljanju pomoći za ljude pogođene velikim katastrofama. Navodi kako su branitelji u suradnji s HRT-om i Crvenim križem organizirali humanitarne koncerte u Spaladium Areni, uz televizijski prijenos i telefonske centre za prikupljanje donacija. Među akcijama spominje pomoć stradalima na Haitiju, u Japanu, na Rogu Afrike te stanovnicima poplavljene Gunje.

„Za sve unesrećene bez obzira na boju kože, nacionalnost i vjeroispovijest”, naglašava Petric.

Uspoređujući današnje iznose namijenjene zabavnim manifestacijama s ratnim iskustvima branitelja, podsjeća i da su hrvatski branitelji na Velebitu imali dnevnicu od tadašnjih 120 kuna, odnosno približno 16 eura.

Grad Split već odgovorio: Merlinov honorar je 140.000 eura, PET/CT financira Ministarstvo

Podsjetimo, Dalmacija Danas već je izvijestila o građanskoj peticiji protiv visokih troškova Merlinova koncerta, koja je tijekom srijede premašila 11.000 potpisa, kao i o službenom odgovoru Grada Splita.

Iz Banovine su tada poručili da bruto autorski honorar Dina Merlina iznosi 140.000 eura, da će dio biti pokriven sponzorstvima te da ugovor s izvođačem još nije potpisan. Preostali dio planiranog troška odnosi se na produkciju i tehničku opremu koja će se koristiti za koncerte 30. i 31. prosinca.

Iz Grada su također naveli da je PET/CT uređaj za KBC Split vrijedan približno tri milijuna eura te da će njegovu nabavu financirati Ministarstvo zdravstva. U KBC-u Split potvrđeno je da je dobivena suglasnost Ministarstva za pokretanje nabave te da je u tijeku priprema tehničke dokumentacije. To znači da 375.000 eura ne bi bilo dovoljno za kupnju cijelog uređaja, a točan iznos koji će se na kraju financirati iz gradskog proračuna ovisit će i o sponzorskim sredstvima.

Unatoč tim objašnjenjima, Inicijativni odbor hrvatskih branitelja oboljelih od malignih bolesti ostaje pri podršci peticiji i bojkotu, smatrajući da je rasprava o koncertu otvorila mnogo važnije pitanje – koliko su javne vlasti spremne ulagati u zdravlje i kvalitetu života svojih građana.

„Ljudski život i zdravlje moraju biti ispred svake zabave i političkog populizma!”, zaključuje se u priopćenju koje potpisuje Kristian Petric.

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