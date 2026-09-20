Branitelji burno reagirali nakon oskvrnuća Nicolierova murala: „Vlast je prolazna, a domovina stalna“

Oštećenje murala posvećenog vukovarskom branitelju Jean-Michelu Nicolieru u Korčuli izazvalo je oštru reakciju hrvatskih branitelja, koji su uputili priopćenje za javnost i predstavku najvišim državnim institucijama. U njemu osuđuju vandalizam, kritiziraju nedavno održani forum Korčula After Party te upozoravaju na, kako navode, pokušaje omalovažavanja Domovinskog rata i njegovih vrijednosti. Osvrnuli su se i na politička zbivanja na otoku, odnos prema braniteljima te obilježavanje povijesnih obljetnica. Njihovo priopćenje u cijelosti donosimo u nastavku:

“Dvojba između prešućivanja i jasnog iznošenja stava i ovaj je put pokazala da smo bili u pravu. Velika većina hrvatskih branitelja budno je pratila događanja 1991. godine, slutila rat i nije čekala ishod iz prikrajka, već je hrabro znala što joj je činiti kada je Domovina napadnuta. Ti isti branitelji ni danas nisu izgubili sluh niti sposobnost da prepoznaju nekadašnjeg vanjskog, a danas unutarnjeg protivnika. Iako je 1991. godine JNA napustila naš otok, njezini duhovni sljednici i danas slobodno politički djeluju – kako na otoku, tako i u cijeloj državi. Prava je „sreća“ što ta Jugoslavenska narodna armija 1991. godine nije izazvala više razaranja i smrti na samoj Korčuli. Stoga smatramo svojom dužnošću i povijesnom obvezom upozoriti javnost na ono što se u Korčuli sustavno sprema i događa.

Nedavno smo imali prilike čuti i vidjeti devastiranje znakovlja ratnih postrojbi u podvožnjaku na križanju Ulice grada Vukovara i Savske ceste u Zagrebu. Tamo su pod okriljem noći vandali bojom oskvrnuli i uništili znakovlje gardijskih brigada i braniteljske oznake. U gradu Zagrebu vlast obnaša Tomislav Tomašević (Možemo) i nije teško prepoznati tko se krije iza tog vandalskog čina, kojeg su ponovili čak dva puta na istoj lokaciji. Isti taj rukopis prepisan je u Korčuli. U petak, 18. rujna 2026. godine, u prostoru Ljetnog kina održan je forum u organizaciji Udruge KaP (Korčula after Party). S početkom u 19 sati, program je trajao do iza ponoći. Bilo je to više od pet sati agresivnog sadržaja u kojem se kroz teme, vidljivo iz službenog programa i imena predavača, sustavno i izravno napadaju te vrijeđaju naše kulturne, vjerske i odgojne vrijednosti. Udarne teme dana na forumu bile su: „Navijači, crkva, otpor“ (sudionici: Ahmed Burić, Hrvoje Šimičević, Damir Pilić, Antonela Marušić / Nora Verde) te „Povratak prošlosti: revizionizam i mržnja“ (sudionici: Robert Botteri, Heni Erceg, Srđan Valjarević, Dragan Markovina), piše Večernji list.

O kakvom se ideološkom sljepilu i svjesnoj provokaciji radi, najbolje svjedoči činjenica da se i predavač te večeri (kako doznajemo iz medija obilježenoj žestokim verbalnim duelima) pojavljuje odjeven u crnu majicu s velikom crvenom zvijezdom petokrakom – istim onim simbolima pod kojima je razaran naš jug Hrvatske 1991. godine. Za nas branitelje odnos spomenutih salonskih intelektualaca prema navedenim vrijednostima je potpuno neprihvatljiv, jer oni izravno udaraju na temelje za koje smo se borili stvarajući slobodnu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Demokratski je misliti drugačije i uživati slobodu, ali ne i onaj oblik slobode kojim će se potkopavati, razarati i rušiti Hrvatsku iznutra, dok predavači istodobno blate upravo ono društvo koje ih financira i koje im ustupa gradske prostore. Ovaj paradoks samofinanciranja zapravo potvrđuje da iza njihovih aktivnosti stoje strukture koje žele omalovažiti, iskriviti, marginalizirati i relativizirati Republiku Hrvatsku i Domovinski rat. Kao i ranijih godina, domoljublje i rodoljublje koje je iznjedrilo modernu državu u ovim se krugovima zlonamjerno poistovjećuje s fašizmom, čime se izravno gaze odluke Hrvatskoga sabora i Deklaracija o Domovinskom ratu.

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